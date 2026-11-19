دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، القوى الكبرى إلى ضرورة احترام "الخطوط الحمراء" لبعضها بعضًا في القضايا الحساسة، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة، وتجنب الانزلاق نحو مواجهة نووية مدمرة.

جاء ذلك خلال القمة الثلاثية غير المسبوقة التي جمعت قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين، اليوم الخميس، في مدينة شنتشن الصينية على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" (APEC)، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية دولية.

وقال شي جين بينغ الرئيسين الأمريكي والروسي خلال الجلسة: "يجب ألا يتجاوز أي منكما الخطوط الحمراء للآخر بشأن القضايا الحساسة الكبرى"، مشددًا على أنه ينبغي على الدول الثلاث أن تحترم بعضها بعضًا وتتعايش بسلام، وأن تعمل على تعزيز التفاهم المتبادل وتغليب لغة الحوار.

كما أكد الرئيس الصيني ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة الموقف الصحيح بشأن قضية تايوان، محذرًا من أي خطوات قد تؤدي إلى انتكاسات كبيرة في العلاقات بين البلدين.