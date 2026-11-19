نفت السفارة الأمريكية في السعودية تعرض مقرها لأي هجوم بطائرات مسيرة اليوم، موضحة في بيان أن الادعاءات المتداولة عبر الإنترنت بشأن تعرض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بطائرة مسيّرة اليوم غير صحيحة.

وفي وقت لاحق من اليوم ، أعلنت قوات التحالف الداعم للحكومة اليمنية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، في تطور جديد ضمن سلسلة الهجمات الصاروخية التي شهدتها الأراضي السعودية خلال الفترة الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من رصد الصاروخ والتعامل معه وتدميره قبل وصوله إلى هدفه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.



ولم يتضمن الإعلان تفاصيل بشأن الموقع الذي أُطلق منه الصاروخ، أو الهدف الذي كان يستهدفه داخل المملكة، كما لم يشر إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء عملية الاعتراض.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوترات الأمنية على الحدود السعودية اليمنية، وتزايد الهجمات التي تستهدف مناطق مختلفة داخل المملكة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بالتزامن مع استمرار المواجهات العسكرية في اليمن واتساع نطاق التصعيد الإقليمي.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، في مناسبات سابقة، اعتراض مقذوفات جوية استهدفت مناطق جنوبية وشرقية، إلى جانب العاصمة الرياض، فيما دعت الجهات المختصة السكان إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عبر منصات الإنذار المبكر والدفاع المدني عند رصد أي تهديد جوي.

وتحظى المنطقة الجنوبية بأهمية استراتيجية وأمنية نظرًا لامتدادها الجغرافي بمحاذاة الحدود اليمنية، وهو ما يجعلها من المناطق التي تتأثر مباشرة بتطورات الصراع داخل اليمن.

وتعكس التطورات استمرار التحديات الأمنية التي تواجه المملكة في ظل المواجهة مع الفصائل المسلحة في اليمن، وسط مخاوف من اتساع نطاق الهجمات وتأثيرها على أمن المنشآت الحيوية وحركة المدنيين.