نشرت الجريدة الرسمية اليوم ، قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​⁠​⁠​⁠رقـم 3317 لسنـة 2026 والذي ينص على أنه ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​⁠​⁠​⁠​​​⁠⁠​⁠بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛وعلى طلب محافظ البحر الأحمر ؛وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛ ت​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​⁠​⁠​⁠​​​⁠⁠​⁠​​⁠⁠​​قــــــرر :

( المــادة الأولى ) : تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 كائنة بالقطعة رقم (12/ط) بتقسيم الهلال بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لإقامة مسجد .

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( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

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