تشهد سوق الأجهزة الكهربائية في مصر حالة من الركود الملحوظ، في ظل تراجع معدلات الشراء وضعف الطلب على المنتجات، بالتزامن مع استمرار الضغوط الاقتصادية وتأثر سلاسل الإمداد بالتوترات الجيوسياسية، وهو ما انعكس على حركة البيع والشراء داخل الأسواق.

وفي هذا السياق، كشف جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، عن تراجع حاد في مبيعات الأجهزة الكهربائية، مشيرًا إلى أن السوق تواجه تحديات متزايدة أدت إلى انخفاض معدلات الإقبال على الشراء خلال الفترة الماضية.

تراجع مبيعات الأجهزة الكهربائية بنسبة 60%

وأكد جورج سدرة أن السوق المصرية تعاني حالة من الركود الاقتصادي بدأت مع مطلع شهر سبتمبر الماضي، موضحًا أن مبيعات الأجهزة الكهربائية تراجعت بنسبة تصل إلى 60%، على حد وصفه.

وقال سدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، إن حالة الركود الحالية انعكست بصورة واضحة على حركة البيع والشراء، وأدت إلى انخفاض حجم المبيعات داخل القطاع.

شعبة الأجهزة الكهربائية: الشركات أخطأت في رفع الأسعار

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة أن شركات الأجهزة الكهربائية ارتكبت خطأ برفع الأسعار في نهاية شهر أكتوبر الماضي، لافتًا إلى أن هذه الزيادات جاءت في وقت تشهد فيه السوق تراجعًا في الطلب وضعفًا في القوة الشرائية للمستهلكين.

التوترات الجيوسياسية تضغط على سلاسل الإمداد

وأوضح أن سلاسل الإمداد تأثرت سلبًا بالتوترات الجيوسياسية، الأمر الذي انعكس على سوق الأجهزة الكهربائية، في ظل التحديات المرتبطة بتدفق المنتجات وتكاليف توفيرها، مؤكدًا أن السوق لا تزال يعاني حالة من الركود وتراجع المبيعات.