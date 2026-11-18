كشف جورج زكريا سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إمكانية تجهيز منزل العروس بالأجهزة الكهربائية الأساسية بتكلفة تبدأ من 70 ألف جنيه، من خلال الاعتماد على المنتجات الاقتصادية واختيار الاحتياجات الضرورية وفقًا للميزانية المتاحة.

وأوضح سدرة أن تكلفة تجهيز العروسة تختلف حسب مستوى الأجهزة والعلامات التجارية، مشيرًا إلى أن الميزانية الاقتصادية تبدأ من 70 ألف جنيه، بينما تتراوح تكلفة التجهيز بمستوى متوسط ومعقول بين 120 و150 ألف جنيه.

كيف تجهز جهاز العروسة بـ70 ألف جنيه؟

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة إلى وجود منتجات اقتصادية تناسب المقبلين على الزواج وأصحاب الميزانيات المحدودة، لافتًا إلى أن أسعار بعض الغسالات تبدأ من 5 آلاف جنيه، فيما تبدأ أسعار البوتاجازات من 7 آلاف جنيه.

ويعني ذلك أن الوصول إلى ميزانية 70 ألف جنيه يعتمد على اختيار الأجهزة الاقتصادية، والتركيز على الأساسيات الضرورية للمنزل، بدلًا من شراء موديلات مرتفعة السعر أو إضافة أجهزة غير ضرورية في بداية الزواج.

وتختلف التكلفة النهائية وفقًا لنوع الأجهزة وماركاتها ومواصفاتها، لذلك يحتاج المقبلون على الزواج إلى مقارنة الأسعار بين المعارض، والتأكد من الضمان وخدمة ما بعد البيع قبل إتمام عملية الشراء.

جهاز العروسة بالمستوى المتوسط يصل إلى 150 ألف جنيه

وفي المقابل، أوضح سدرة أن تجهيز منزل العروس بمستوى متوسط ومعقول يحتاج إلى ميزانية تتراوح بين 120 و150 ألف جنيه، وهو ما يعكس الفارق بين الاعتماد على المنتجات الاقتصادية واختيار أجهزة بمواصفات ومستويات أعلى.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الضغوط التي يشهدها سوق الأجهزة الكهربائية، مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وزيادة الأعباء على الأسر المقبلة على الزواج.

تراجع مبيعات الأجهزة الكهربائية 60%

وفي سياق متصل، كشف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة عن تراجع مبيعات القطاع بنحو 60% منذ منتصف سبتمبر الماضي، في ظل حالة الركود التي أثرت على حركة البيع والشراء وألقت بظلالها على المصانع والتجار.

وأشار إلى أن الشركات رفعت أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة الأخيرة بنسب تراوحت بين 5% للأجهزة الكبيرة ونحو 8% للأجهزة الصغيرة، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع تكاليف النقل والوقود ومستلزمات الإنتاج.

كما لفت إلى أن المستهلك أصبح يفضل الحصول على الخصم الفوري عند الشراء بدلًا من عروض استرداد جزء من قيمة المشتريات «الكاش باك»، في ظل البحث عن أقل تكلفة ممكنة لتجهيز المنازل.

وبذلك، تظل ميزانية 70 ألف جنيه خيارًا اقتصاديًا لتجهيز الأساسيات، بينما يحتاج اختيار أجهزة بمستوى متوسط إلى ميزانية أكبر، وفقًا لتقديرات رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة.