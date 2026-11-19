أصدر قادة الثلاثية التي جمعت بين كلا من رؤساء أمريكا والصين وروسيا بيانا مشتركا حيث أعربوا عن التزامهم بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي.



كما أكد قادة الدول الثلاث في البيان المشترك على أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية ويجب ألا تندلع هذه الحرب أبدا.



وأشار البيان إلى أن الدول الثلاث تخطط لزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة لصالح جميع الدول.



كما عبًر القادة الثلاث عن التزامهم بإصلاح منظمة الأمم المتحدة لتمكينها من الاستجابة بفعالية أكبر للتحديات الدولية.





وشدد البيان مجددا على أهمية استقرار إمدادات الطاقة.



ونص البيان أيضا : اتفق القادة الثلاثة على ضرورة ألا تسيء المحكمة الجنائية الدولية أو الهيئات المماثلة لها استخدام صلاحياتها.



كما توافق القادة الثلاث على ضرورة التدخل في حوار حول تقليل المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية ، مؤكدين أن احترام حصانات مسؤولي الدول يحظى بأهمية جوهرية.



وكذلك ، أجرى زعماء الدول الثلاث تبادلا معمقا لوجهات النظر حول الوضع الدولي الراهن.

