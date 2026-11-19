واصلت بيتكوين خسائرها اليوم الخميس، مقتربة من أدنى مستوى لها في 4 أشهر، مع تزايد رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر، ما أضعف شهية المخاطرة وأثر في الأصول التي تتسم بارتفاع درجة المضاربة، وفي مقدمتها العملات المشفرة.

وتراجعت بيتكوين بنسبة 1.7% إلى 63,529.9 دولار، بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 62,399.5 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو.

كما ظلت العملة تحت ضغط عمليات بيع ممتدة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بينما أدى الترقب لبدء تداول أسهم أنثروبيك إلى زيادة تدفقات المستثمرين بعيدًا عن العملات المشفرة.

وامتد التراجع إلى معظم سوق العملات المشفرة يوم الخميس، مع استمرار موجة البيع التي بدأت منذ أوائل أكتوبر.

وانخفضت إيثير، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.3% إلى 1,804.83 دولار، بينما تراجعت إكس آر بي بنسبة 0.4%.

واستقرت سولانا وكاردانو دون تغيير يُذكر، في حين انخفضت بي إن بي بنسبة 0.6%، بينما تحركت دوجكوين وترامب بأقل من 1%.

وتعرضت بيتكوين لموجة جديدة من ضغوط البيع يوم الأربعاء بعد سلسلة من التصريحات المتشددة لمسؤولي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عززت توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

وأظهر محضر اجتماع البنك في أواخر أكتوبر تزايد عدد المسؤولين المؤيدين لمواصلة رفع الفائدة، خصوصًا مع استمرار الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التضخم المرتفع، فيما دعا بعض المسؤولين إلى زيادة أكبر من المعتاد تبلغ 0.5 نقطة مئوية في ديسمبر.

وزاد محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر من حدة هذه التوقعات، إذ قال يوم الأربعاء إن البنك المركزي ينبغي أن يدرس رفع الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في ديسمبر، في ظل مخاوف من أن التضخم “يتجه في الاتجاه الخاطئ”.

وعادة ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليص جاذبية الأصول عالية المخاطر والمضاربية مثل العملات المشفرة، إذ تجعل الأصول التي تحقق عوائد أكثر جاذبية مقارنة بالأصول التي لا تدر عائدًا.

وتاريخيًا، تراجعت بيتكوين بنحو 36% خلال دورة رفع الفائدة الأمريكية في 2022 و2023، وهي الفترة التي شهدت أيضًا إفلاس عدد من الشركات الكبرى في قطاع العملات المشفرة.