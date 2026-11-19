عقد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الاجتماع التمهيدي الأول لتأسيس جامعة تابعة لماسبيرو .

انعقد الاجتماع بالموقع المخطط لإنشاء الجامعة ، بمدينة 6 أكتوبر .

حضر الاجتماع المخرج مجدي لاشين الأمين العام وقيادات الهيئة الوطنية للإعلام ، كما شارك في الاجتماع الدكتور أحمد الجوهري الرئيس الأسبق للجامعة المصرية اليابانية وعضو المجلس الاستشاري للهيئة.

وقال المسلماني : إن الجامعة ستقام على مساحة 72 ألف متر مربع تمتلكها الهيئة ، وتحتل موقعاً مميزاً ، وسط تجمعات سكانية وخدمات متعددة .

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام : سأقوم بعرض التصور العام للجامعة على اجتماع مجلس الهيئة ، والمجلس الاستشاري ، وسنبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة لتأسيس الجامعة بعد الانتهاء من الدراسة المالية والأكاديمية ، واعتماد مجلس الهيئة للمشروع .