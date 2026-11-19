أكد المحامي سمير عبد الغفار أن النص القانوني الخاص بعذر الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا ويقتلها في الحال، محل جدل منذ صدور القانون المصري عام 1937، موضحا أن هذا النص مستمد من المادة 324 من قانون نابليون الفرنسي الصادر عام 1810.

وأوضح خلال لقائه مع محمد جوهر وحياة مقطوف ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن التشريع المصري تأثر بالقانون الفرنسي في عدد من فروعه، سواء القانون المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن النص محل النقاش يتعلق بحالة محددة، وهي مفاجأة الزوج لزوجته متلبسة بالزنا مع رجل آخر وقتلها في الحال، وليس بأحكام إثبات جريمة الزنا ذاتها.

وأشار إلى اختلاف موقف الشريعة الإسلامية في التعامل مع جريمة الزنا، إذ وضعت شروطا صارمة لإثباتها، تتطلب إقامة الحجة وتوافر 4 شهود، بما يجعل تطبيق الحد مرتبطًا بضوابط دقيقة، مستشهدا بالروايات الواردة بشأن اشتراط الشهادة وعدم الاكتفاء بالاتهام.

ولفت المحامي إلى أن النص القانوني يتناول ما يُعرف بعذر الاستفزاز، وهو عذر قانوني منصوص عليه صراحة، موضحا أن الأصل في جريمة القتل عدم الاعتداد بالبواعث، سواء كانت الغضب أو الاستفزاز، إلا في الحالات التي يقرر فيها القانون الاستثناء.