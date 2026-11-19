قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة، مع ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بدرجة مئوية، موضحة أن العظمى في القاهرة تسجل اليوم 25 إلى 26 درجة مئوية.

وأضافت "غانم" خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الطقس يميل إلى الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون حارًا على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتصبح الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا يتجاوز 10 إلى 12 درجة مئوية، وتسجل الصغرى في القاهرة 16 درجة، بينما تتراوح في المدن الجديدة بين 14 و15 درجة مئوية.

وحذرت من استمرار الشبورة المائية، التي قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع تراجع كثافتها مقارنة بالأيام الماضية.

ولفتت الى أن فرص سقوط الأمطار ستكون ضعيفة، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين، بينما قد تظهر بعض الأتربة والرمال المثارة على المنطقة الغربية ومناطق من محافظة الوادي الجديد، وتكون الرياح معتدلة على باقي المحافظات.

ونصحت قائدي المركبات بتوخي الحذر والقيادة بهدوء خلال فترات الصباح الباكر، وتشغيل كشافات الشبورة، كما حذرت المواطنين من الانخداع بالدفء نهارًا وتخفيف الملابس بصورة مبالغ فيها، بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلًا.