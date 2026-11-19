كشف عبد الله بكري، لاعب فريق زد، تفاصيل موقف تعرض له في بداية مشواره الكروي، بعدما خضع لاختبارات النادي الأهلي، قبل أن يتم استبعاده بقرار من وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق والمسؤول الحالي في الكرة المصرية.

وقال عبد الله بكري، خلال ظهوره في بودكاست «الحوار كبير»، إنه خضع لاختبارات النادي الأهلي في بداية مشواره مع كرة القدم، لكن وليد صلاح الدين كان صاحب قرار استبعاده وعدم استمراره في الاختبارات.

وأضاف لاعب زد أنه عندما جمعه العمل مجددًا بوليد صلاح الدين داخل نادي زد، حرص على تذكيره بالموقف الذي حدث بينهما في بداية مشواره الكروي.

وأوضح بكري أن الواقعة ظلت عالقة في ذاكرته، لذلك استعادها مع وليد صلاح الدين خلال لقائهما مجددًا في نادي زد، في إشارة إلى الموقف الذي تعرض له خلال محاولته الانضمام إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.