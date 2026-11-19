كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي حقيقة ما تردد بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع شلاطة، لاعب الفريق الذي قدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة، وسط أنباء عن جلسة جمعت مسئولي القلعة الحمراء بوكيل اللاعب.

وقالت ريهام حمدي، عبر برنامج «ملعب أون»، إن شلاطة ظهر بشكل مميز خلال الفترة الأخيرة، ونجح في لفت الأنظار بمستوياته، خاصة منذ مباراة الأهلي، وهو ما أثار الحديث عن اهتمام النادي الأحمر بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن ما تردد بشأن عقد جلسة بين النادي الأهلي ووكيل اللاعب للتفاوض حول ضمه غير صحيح، مؤكدة عدم وجود أي مفاوضات بين الطرفين في الوقت الحالي.

وأوضحت أنها تواصلت مع أكثر من مصدر داخل النادي الأهلي للتأكد من حقيقة الأمر، وأكدوا لها أن اللاعب مميز ويقدم مستويات جيدة، لكن الأهلي لا يعتمد على تقييم اللاعبين بناءً على مباراتين أو ثلاث فقط.

وأشارت إلى أن النادي الأهلي يعمل حاليًا على بناء فريق متكامل للمستقبل، وفقًا لسياسة مختلفة في اختيار اللاعبين والتعاقدات، بما يتناسب مع احتياجات الفريق على المدى الطويل.

واختتمت ريهام حمدي تصريحاتها بالتأكيد على أن شلاطة ليس ضمن قائمة ترشيحات النادي الأهلي للتعاقد معه خلال الفترة الحالية، نافية وجود أي تحرك رسمي أو مفاوضات لضمه.