كشفت ريهام حمدي، عبر برنامج «ملعب أون»، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي لضم اللاعب شلاطة، وموقفه من الدخول ضمن ترشيحات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقالت ريهام حمدي في تصريحاتها عبر برنامج «ملعب أون»:

«شلاطة مقدم مستويات مميزة جدًا مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا بداية من ماتش الأهلي، بدأ ينور ويظهر بشكل حلو أوي، وهو لاعب متميز».

وأضافت: «في كلام كتير اتقال عن جلسة حصلت ما بين النادي الأهلي والوكيل بتاعه، وإن الأهلي عايز يضم اللاعب خلال الفترة الجاية، لكن بأكد لك إن مفيش مفاوضات حصلت خالص، نهائيًا».

وتابعت: «تواصلت مع أكتر من مصدر في الأهلي، واتقالي إن هو لاعب كويس ومميز وكل حاجة، بس إحنا مش بناخد بنتيجة ماتشين تلاتة بس».

واختتمت حديثها قائلة: «إحنا دلوقتي بنبني سكواد لفترة طويلة مع النادي الأهلي، وبنشتغل بسيستم تاني خالص في الفريق، وبالتالي اللاعب مش مرشح نهائي إنه ينضم للأهلي في الوقت الحالي، يعني حتى مش على قائمة الترشيحات بتاعة النادي الأهلي الفترة دي».

حيث لفت شلاطة الأنظار خلال الفترة الأخيرة، بعدما قدم مستويات مميزة مع فريقه، ونجح في الظهور بشكل قوي، خاصة خلال مواجهة الأهلي، التي شهدت تألقه وظهوره بصورة لافتة، ليبدأ اسمه في الارتباط بإمكانية الانتقال إلى القلعة الحمراء.

كما أثار المستوى الذي قدمه اللاعب حالة من الجدل بشأن حقيقة اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل الأنباء التي ترددت عن وجود جلسة بين مسؤولي الأهلي ووكيل اللاعب لمناقشة إمكانية ضمه.