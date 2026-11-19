أفادت وكالة "فرانس برس" بتنفيذ الفصائل اليمنية هجوماً جديداً على المركز المالي في الرياض، حيث تضرر برج تابع لصندوق الثروة السيادي السعودي.

وذكرت الوكالة الفرنسية، نقلا عن شهود عيان، أن برجا يضم مقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الرياض تعرض لأضرار اليوم، الخميس، وذلك بعد ساعات من إعلان التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة في اليمن التعامل مع صاروخ أطلقته الفصائل باتجاه الرياض والإبلاغ عن سقوط شظايا.



كما نقلت الوكالة عن مصدر طلب عدم الكشف عن هويته القول إن الهجوم تسبب في أضرار في واجهة المبنى الزجاجية وفي عدد من المكاتب في عدة طوابق.

وأكد مصدران آخران وقوع الأضرار في البرج الذي يضم 80 طابقا، وهو أطول مبنى في المركز المالي في الرياض، حيث تضرر برج آخر تابع لشركة أرامكو النفطية العملاقة في مطلع نوفمبر بضربة شنها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران.