تشهد المملكة العربية السعودية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم.

وبحسب التقرير اليومي الصادر عن المركز الوطني للأرصاد بالسعودية ،فمن المتوقع تشكّل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

كما لفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر في جزئه الشمالي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، قد تصل إلى 45 كم/ساعة، مع ارتفاع موج يتراوح بين متر ومتر ونصف، قد يصل إلى مترين، وحالة بحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج.

أما في الجزء الأوسط من البحر الأحمر، فتهبّ رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، قد تتجاوز 60 كم/ساعة. وفي الجزء الجنوبي تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، قد تتجاوز 60 كم/ساعة، مع ارتفاع موج يتراوح بين نصف المتر ومتر ونصف، قد يتخطى مترين، وحالة بحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج.

الخليج العربي

وعلى صعيد الخليج العربي، تهبّ رياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الشمالي، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، قد تتجاوز 50 كم/ساعة، مع ارتفاع موج يتراوح بين نصف المتر ومتر، وحالة بحر خفيف الموج قد يصل إلى مائج.