أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء يحيى رسول، أن القطعات الأمنية والعسكرية المشاركة في خطة الانتشار بمنطقة جرف الصخر تعمل بشكل موحد، وبتنسيق عالٍ بين مختلف التشكيلات، مشددًا على أن التحرك يجري وفق خطة أقرها القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء علي الزيدي.

وقال رسول، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عراقية، إن قطعات الجيش العراقي وصلت إلى درجة الاستعداد الكامل، وتنتظر صدور الأوامر الرسمية وتحديد «ساعة الصفر» لبدء التحرك ومسك الأرض في المنطقة، مؤكدًا أن القوات ستنفذ المهام الموكلة إليها وفق الترتيبات المحددة مسبقًا.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع عن أمله في تنفيذ الخطة بسلاسة ودون وقوع أي صدام أو مواجهات مسلحة، مشيرًا إلى أن توحيد عمل القطعات الأمنية وتنسيق المسؤوليات بينها يستهدف تعزيز الاستقرار وفرض سلطة الدولة في المنطقة.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار خطة حكومية لإعادة تنظيم الانتشار الأمني في جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، بمشاركة الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، مع توزيع المسؤوليات بين التشكيلات المختلفة، وتكليف شرطة الطاقة بحماية خطوط نقل النفط.

كما تتضمن الترتيبات إعادة فتح بعض الطرق وتأمين المنشآت الحيوية، إلى جانب تهيئة الظروف لعودة النازحين الذين لا توجد بحقهم ملاحقات أمنية أو قضائية.

وتكتسب التحركات أهمية خاصة في ظل استمرار الخلاف بشأن السيطرة الأمنية على المنطقة، التي ظلت مغلقة أمام عودة غالبية سكانها منذ عام 2014، وسط مساعٍ حكومية لتسوية الملف وتجنب أي مواجهة بين القوات الرسمية والفصائل المسلحة الموجودة فيها.