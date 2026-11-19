أعلنت قوات التحالف، اعتراض صاروخ من طراز «كروز» أُطلق باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، في أحدث تطور ضمن سلسلة الهجمات الصاروخية والجوية التي تستهدف أراضي المملكة.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوترات الأمنية على الجبهة اليمنية، وتكرار محاولات استهداف مناطق سعودية بصواريخ وطائرات مسيّرة، وسط تحركات لقوات التحالف للتصدي لهذه التهديدات.

ولم يتضمن النبأ المتاح تفاصيل إضافية بشأن توقيت عملية الاعتراض أو موقعها الدقيق، كما لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الواقعة.

وكانت وكالة الأناضول قد نقلت، في تقرير نشرته الخميس ، إعلان التحالف اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه جنوب السعودية، إلى جانب تدمير منصة إطلاق في محافظة صعدة اليمنية، وفق تصريحات المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي.