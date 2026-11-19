

كشف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوفود المشاركة في القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، جرى تحديدها بالتوافق بين الأطراف الثلاثة، مشيرًا إلى أن القادة سيحددون بأنفسهم مدة الاجتماع.

وأضاف مساعد بوتين، وفق ما نقلته قناة «العربية» في خبر عاجل، أن العمل جارٍ لصياغة بيان مشترك محتمل يصدر في ختام القمة، بما يعكس نتائج المباحثات بين قادة الدول الثلاث.

وأوضح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، أن المدة المحددة وفق البروتوكول للاجتماع تبلغ ساعة واحدة، إلا أن القادة قد يقررون تمديدها إذا استدعت المناقشات ذلك، مؤكدًا أن تحديد الوقت النهائي سيترك لهم.

وتأتي هذه الترتيبات في ظل مساعٍ دبلوماسية للتوصل إلى بيان مشترك في ختام القمة، إذ أشار أوشاكوف إلى أن المشاورات بشأن صياغته لا تزال جارية، دون تأكيد نهائي بشأن اعتماده.

ومن المقرر أن تُعقد القمة الثلاثية على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في مدينة شنجن الصينية، وسط ترقب لما قد تسفر عنه مباحثات القادة الثلاثة بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.