أصدر الدكتور السيد البدوي شحاته، رئيس حزب الوفد، القرار رقم 294 لسنة 2026، بشأن تشكيل لجنة الشباب النوعية المتخصصة بالحزب، وذلك عقب موافقة الهيئة العليا للحزب خلال اجتماعها المنعقد يوم 16 نوفمبر الجاري.

وتضم اللجنة في تشكيلها الجديد 35 عضوا، في خطوة تستهدف دعم حضور الشباب داخل حزب الوفد، والاستفادة من الكفاءات والكوادر الشابة، وتعزيز مشاركتهم في العمل الحزبي خلال المرحلة المقبلة.

ومن ابرز الاختيارات في التشكيل الجديد احفاد القطبين الوفديين الكبيرين طلعت رسلان وعلي سلامة، الى جانب ابناء عدد من القيادات الوفدية والنواب السابقين، من بينهم اللواء هاني اباظة والنائب السابق سعيد ضيف الله، والصحفي محمود المنهراوي نجل القيادي الوفدي الراحل محمد المنهراوي، وخالد محمد هاني أباظة نجل النائب الوفدي السابق وعضو الهيئة العليا محمد هاني أباظة، في مشهد يعكس امتداد المدرسة الوفدية بين أجيالها المختلفة، وحرص الحزب على منح الشباب من ابناء البيوت الوفدية العريقة فرصة للمشاركة وتحمل المسؤولية.

وضم التشكيل دكتور عمرو عبده رسلان حفيد القطب الوفدي الراحل طلعت رسلان والمستشار رضا فؤاد سلامة، حفيد القطب الوفدي الراحل علي سلامة، كما ضم المهندس خالد محمد هاني دري اباظة، نجل اللواء هاني اباظة النائب الوفدي السابق، والدكتور حمدي سعيد اسماعيل ضيف الله، نجل النائب الوفدي السابق سعيد ضيف الله، الى جانب عدد من الكوادر الشبابية من مختلف التخصصات والخلفيات.

ويعكس التشكيل الجديد توجه حزب الوفد نحو دعم الشباب والدفع بكوادر جديدة الى مواقع العمل الحزبي، مع الحفاظ على امتداد وتاريخ المدرسة الوفدية، بما يجمع بين الخبرة المتراكمة للقيادات الوفدية والحماس والقدرات الجديدة لدى جيل الشباب.

وتنص المادة الثانية من القرار على اختيار رئيس للجنة ونائبين للرئيس ومقرر ومقرر مساعد، فيما نصت المادة الثالثة على تنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره والغاء ما يخالفه من قرارات.

أسماء تشكيل اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد

اللجنة تضم كلًا من الأعضاء الآتية أسماؤهم:

المستشار أحمد حسان علي

أ. أحمد محمد إبراهيم السبكي

أ. أحمد محمد عبد السميع

أ. أحمد محمد محمد إبراهيم

أ. الشاذلي نوبي الطاهر الصادق

أ. باسم عبد الرسول رجب أحمد

أ. بسنت عادل عبد اللطيف

أ. حسام جمال حسانين شاهين

د. حمدي سعيد ضيف الله

م. خالد محمد هاني أباظة

المستشار رضا فؤاد سلامة

أ. زياد أحمد محمود حسن الخياط

د. سالي نبيل محمد الهراس

د. سامح محمود عطا علي

أ. سيد طه سيد محمود فايز

أ. شريف نبيل محمد إبراهيم

أ. طارق مبروك سليمان

المستشار طه عبد الجواد محمد

م. علاء طارق علي محمود

د. عماد مجدي زكي واصف

م. عمر حسين عبد المنعم

د. عمرو عبده حامد رسلان

أ. محمد أحمد زكي عبد العزيز

أ. محمد الأتربي إبراهيم الأتربي

د. محمد جمعة عبد الستار موسى

أ. محمد حسني عبد النعيم

أ. محمد حنفي مصطفى محمد

أ. محمد سيد عبد الحليم فرج الله

المستشار محمد شحته أبو تريكة

د. محمد علي قطب عبد الجواد

أ. محمد مجدي فرحات

أ. مصطفى جميل حسن

أ. مصطفى عثمان محمد النبراوي

م. مهند عبد السميع بدير إبراهيم

د. مينا كمال لطفي حلمي