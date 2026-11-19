يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي حسين عموتة لمواجهة نظيره بيراميدز، المقرر إقامتها يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة مرتقبة على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته بعد العودة من الراحة اليوم الخميس على ملاعب مدينة نصر بسبب أعمال زراعة البذرة الشتوية في ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وأوضح وائل جمعة أن الأهلي قرر الدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة بيراميدز بـ48 ساعة، في إطار استعدادات الفريق للمباراة المرتقبة، ورغبة الجهاز الفني في توفير أجواء من التركيز للاعبين قبل اللقاء.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساء الاثنين 23 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي حسين عموتة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مواجهتين، دون تلقي أي هزيمة.

في المقابل، يتصدر فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بقيادة الجنوب إفريقي رولان موكوينا جدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الثماني، ليحصد العلامة الكاملة حتى الآن.

الأهلي يسعى لتقليص الفارق مع بيراميدز

وتحظى مواجهة الأهلي وبيراميدز بأهمية كبيرة في صراع المنافسة على صدارة الدوري، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة.

بينما يأمل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بقيادة الجنوب إفريقي رولان موكوينا في مواصلة سلسلة انتصاراته والابتعاد بالقمة، في واحدة من أبرز مواجهات الجولة التاسعة.