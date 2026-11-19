كشف وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، تفاصيل قرار إيقاف القيد المفروض على النادي، موضحًا أن الأزمة تتعلق بمستحقات حقوق الرعاية الخاصة بالإيفواري موري توريه، لصالح ناديه السابق في كوت ديفوار.

وأكد رئيس غزل المحلة، في تصريحات عبر قناة «سي بي سي»، أن اللاعب يواصل المشاركة بصورة طبيعية مع الفريق، ولا توجد أي مشكلة تتعلق بموقفه الحالي.

وقال خليل: «اللاعب موجود معنا في الفريق ويشارك بشكل طبيعي».

وأوضح أن النادي تلقى إخطارًا من اتحاد الكرة قبل نحو 10 أيام، يفيد بوجود مستحقات رعاية للنادي السابق للاعب، مشيرًا إلى أن المبالغ المطلوبة بلغت 13 ألف دولار، بالإضافة إلى 10 آلاف دولار أخرى تُسدد على دفعتين.

وأضاف: «قمنا بتحويل المبالغ المطلوبة من خلال حساب حقوق الرعاية في اتحاد الكرة».

وليد خليل يوضح موقف غزل المحلة من أزمة إيقاف القيد

وتابع رئيس النادي: «فوجئت بحدوث إيقاف القيد رغم أن الإخطار وصل منذ فترة قصيرة، ولم يكن هناك إخطار سابق يوضح الإجراءات المطلوبة، لكننا تحركنا فورًا وقمنا بتحويل المبلغ، وأعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها».

واختتم وليد خليل تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة لا تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للنادي، موضحًا أنه حرص على توضيح ملابساتها للجماهير حتى لا تتسبب الأنباء المتداولة في إثارة القلق.

وقال: «لا توجد مشكلة كبيرة في هذا الملف، لكنني شعرت أن الموضوع أخذ حجمًا أكبر من اللازم، وحرصت على توضيح التفاصيل للجمهور، لأن جماهير غزل المحلة تحب النادي بشدة، ومن الطبيعي أن تقلق عندما تسمع عن وجود أزمات».