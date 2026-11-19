تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو مؤثر لشاب يوثق لحظات عفوية مع والده، أثار تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا بين المتابعين.

ويظهر في الفيديو المتداول الشاب وهو يقف أمام باب المنزل ليلًا في انتظار والده، قبل أن يفاجئه والده بجملة عفوية مليئة بالحنان: "أمك سايبالك حتة لحمة تعال كلها"، في مشهد لخّص حب الأب والأم لأبنائهما رغم بساطته.

وعلّق الشاب على الفيديو بكلمات مؤثرة، قائلًا: "رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا"، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، الذين عبّروا عن تأثرهم الشديد بالمشهد، مؤكدين أنه ذكّرهم بحنان آبائهم وأمهاتهم وحرصهم الدائم على أبنائهم حتى في أبسط التفاصيل.

وانهالت التعليقات على الفيديو، ما بين الدعاء للوالدين بالرحمة والمغفرة، والدعاء بالصحة وطول العمر لمن لا يزال والده على قيد الحياة، فيما اعتبر آخرون أن الفيديو من أصدق المشاهد التي تعكس قيمة "بر الوالدين" وحب الأسرة المصرية.

ولاقى الفيديو انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الإجتماعي ، وحقق آلاف التفاعلات والمشاركات.