نظم مجمع إعلام قنا، ندوة إعلامية موسعة بعنوان "الآثار النفسية والاجتماعية لمواقع التواصل الاجتماعى"، في إطار جهود قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لنشر الوعي المجتمعي بالاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية، والتعريف بتأثيراتها على الفرد والأسرة والمجتمع.



أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، حاضر فيها الدكتور عبد الناصر خليل، أستاذ أصول التربية بجامعة قنا، بحضور الدكتور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، ورمضان الصغير، مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة قنا، وأدار فعالياتها عصام السيد بهلول، أخصائي الإعلام بالمجمع، وبمشاركة عدد كبير من طلاب المعهد العالي المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا.





وأشار الإعلامي يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن الندوة سلطت الضوء على التحولات التي أحدثتها مواقع التواصل الاجتماعي في الحياة المعاصرة، وتحولها إلى مصدر مهم للحصول على المعلومات والمعرفة ومتابعة الأحداث، وفتح آفاق جديدة للتفاعل بين مختلف فئات المجتمع، مؤكداً بأن التوازن فى التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أصبح أمراً ملحاً للحفاظ على الاستقرار المجتمعى.



واستعرض الدكتور عبد الناصر خليل النجار، أستاذ أصول التربية بجامعة قنا، أوجه الاستفادة الإيجابية من مواقع التواصل الاجتماعي، وما تتيحه من فرص للتعلم والثقافة وتنمية المهارات ونشر الوعي والقيم الإيجابية، مشدداً على أن تحقيق هذه الاستفادة يرتبط بمدى وعي المستخدم وقدرته على ترشيد استخدامه، والتمييز بين المحتوى الهادف والمحتوى السلبي.

وتناول النجار، أبرز التداعيات النفسية للاستخدام المفرط وغير الواعي لهذه المواقع، ومنها التشتت وضعف التركيز والقلق والمقارنة المستمرة بالآخرين، والتأثر بالمحتوى السلبي، إلى جانب الانشغال المفرط بالشاشات وما يترتب عليه من تأثيرات في نمط الحياة اليومية، فضلاً عن التداعيات الاجتماعية التي تشمل تراجع التواصل الأسري المباشر، وضعف العلاقات الاجتماعية الواقعية، والعزلة، وانتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة، والتعرض للتنمر الإلكتروني والمحتوى غير الملائم للقيم المجتمعية.

وأكد أستاذ أصول التربية بجامعة قنا، أهمية ترسيخ ثقافة الاستخدام المتوازن لمواقع التواصل الاجتماعي، وعدم السماح لها بأن تحل محل العلاقات الإنسانية المباشرة، مع ضرورة تحري الدقة قبل تداول المعلومات، وانتقاء المحتوى الهادف، وتنظيم الوقت بما يضمن عدم التأثير على الدراسة والأنشطة الاجتماعية والرياضية، بما يسهم في حماية الشباب من الآثار السلبية للاستخدام غير المنضبط.

وشهدت الندوة تفاعلاً ملحوظاً من الطلاب المشاركين، الذين طرحوا عدداً من التساؤلات وشاركوا بآرائهم حول سبل التعامل الواعي مع منصات التواصل الاجتماعي، وكيفية توظيف إمكاناتها الإيجابية وتجنب مخاطرها، بما يعزز قدرتهم على بناء شخصية متوازنة وواعية قادرة على التعامل مع متغيرات العصر الرقمي.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست خيراً مطلقاً أو شراً مطلقاً، وإنما تتحدد آثارها وفقاً لطبيعة الاستخدام ومدى الوعي والمسؤولية لدى المستخدم، وأن التحدي الحقيقي لا يكمن في الابتعاد عن هذه المنصات، بل في امتلاك الوعي الذي يمكننا من الاستفادة منها كأدوات للمعرفة والتواصل، دون أن تتحول إلى عامل يسيطر على حياتنا ويؤثر سلباً في صحتنا النفسية وعلاقاتنا الاجتماعية.

