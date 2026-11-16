إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل أثناء عودتهم من مولد مار جرجس بقنا

أُصيب 9 أشخاص، مساء اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم على طريق قنا الصحراوي الغربي، بنطاق مركز الوقف، شمال غرب قنا، أثناء عودتهم من احتفالات مولد مار جرجس.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز الوقف، ووجود عدد من المصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب السيارة، التي كانوا يستقلونها خلال عودتهم من مولد مار جرجس، وكانت محملة بأجهزتهم ومتعلقاتهم الشخصية وخيامهم.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث نُقل المصابون إلى مستشفى الوقف المركزي، لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب الحادث وملابساته.