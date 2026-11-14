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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طالبة ثانوي بقنا تحصد المركز الثاني جمهوريًا في الاقتصاد المنزلي

الطالبة الفائزة
الطالبة الفائزة
يوسف رجب

حصدت منة الله محمد عبد الوارث، الطالبة بمدرسة داود تكلا الثانوية بقرية بهجورة التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقات الفصل الدراسي الثاني لمادة الاقتصاد المنزلي للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي أقيمت هذا العام تحت عنوان «معلقات تعبر عن الحياة في الريف المصري».

 

ويأتي هذا التميز التعليمي والفني تتويجًا للعمل المشترك، حيث شاركت الطالبة في فعاليات المسابقة تحت رعاية طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وبإشراف كل من: سومية عبد الفتاح، مدير عام الشؤون التنفيذية، وعزة عبد الحميد، موجه عام الاقتصاد المنزلي بالمديرية.


كما شارك في الإشراف والمتابعة الميدانية على مستوى الإدارة والمدرسة كل من: صباح أبو الفضل أحمد، موجه أول الاقتصاد المنزلي، وجانيت فاخوري، موجه الاقتصاد المنزلي، وسعاد حسني، معلمة الاقتصاد المنزلي والمشرفة المباشرة على تدريب وتأهيل الطالبة الفائزة.
 

ومن جانبه، تقدم محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، بخالص التهاني القلبية للطالبة «منة الله» وأسرتها، ولإدارة مدرسة داود تكلا الثانوية، مثمنًا الجهود المخلصة التي يبذلها القائمون على توجيه ومعلمي مادة الاقتصاد المنزلي؛ لإثراء الأنشطة التربوية وصقل المواهب الإبداعية وتنمية المهارات اليدوية والفنية لدى الطلاب.
 

وكانت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والمشرف على مستشاري المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمدت رسميًا نتائج مسابقات الفصل الدراسي الثاني لمادة الاقتصاد المنزلي للعام الدراسي الحالي، والتي شهدت منافسة قوية بين مختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

قنا مدرسة داود تكلا الثانوية قرية بهجورة الاقتصاد المنزلي إدارة نجع حمادي التعليمية الريف المصري أخبار قنا

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