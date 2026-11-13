سعر الذهب اليوم في مصر.. صدمة عالمية ومفاجأة تسيطر على محال الصاغة

يُعد سعر الذهب اليوم المؤشر الاقتصادي الأبرز الذي يتصدر اهتمامات المستثمرين والمواطنين بحثًا عن الملاذ الآمن وسط تقلبات الأسواق المتلاحقة، وفي تعاملات اليوم، تسيطر حالة من الترقب والحذر على حركة التداول المحلية، وسط تباين لافت يجمع بين الاستقرار النسبي داخل الأسواق المصرية وبين الضغوط البيعية العنيفة التي يواجهها المعدن النفيس عالميًا بفعل المعطيات الاقتصادية الجديدة، فهل ينجح السوق المحلي في الصمود أمام التيارات العكسية المتسارعة؟.

آليات التداول المحلي وسط الترقب

تشهد محال الصاغة في مصر حالة من الحذر الشديد بين التجار والمشترين، حيث يسود ميل للاستقرار النسبي في الأسعار مقارنة بالقفزات العنيفة السابقة.

محال الصاغة في مصر

ويعكس الثبات الظاهري حالة من توازن العرض والطلب المحلي، إلى جانب ترقب المتعاملين لأي تحركات مفاجئة في أسعار الصرف أو التغيرات المرتقبة في البورصات العالمية، مما يجعل حركة البيع والشراء تسير بوتيرة هادئة وحذرة.

الضغوط العالمية وتأثيراتها المرتقبة

على النطاق الدولي، يواجه المعدن النفيس موجة من الضغوط البيعية المكثفة التي دفعت الأسعار نحو اختبار مستويات دعم جديدة.

المعدن النفيس

تعود هذه التراجعات بصورة رئيسية إلى تعزز بيانات الاقتصاد الأمريكي وقوة مؤشرات التضخم، وهو ما يدفع المستثمرين نحو أدوات الدين والدولار على حساب الأصول غير الآمنة، تاركًا الأسواق العالمية في حالة من عدم الاستقرار.



استقرار الذهب بعد موجة التراجع

سجل سعر الذهب الآن في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 استقرار، بعد موجة من التراجع التي شهدتها الأسواق خلال تعاملات أمس.

استقرار سعر الذهب

يأتي هذا التحرك في أسعار الذهب اليوم بالتزامن مع ترقب المستثمرين لحركة الأونصة العالمية، وتراجع السعر العالمي للأوقية، كما سجل جرام الذهب عيار 21 ، 5970 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة نحو 6822 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في الصاغة نحو 5970 جنيهًا.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 18:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 في الصاغة نحو 5117 جنيها.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الصاغة نحو 47760 جنيهًا.

أسعار السبائك اليوم

وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات، سجلت أسعار السبائك (بدون مصنعية) فى الأسواق المصرية، اليوم الجمعة:

أسعار السبائك

- سبيكة 2.5 جرام 17.027 ألف جنيه.

- سبيكة 5 جرامات 34.055 ألف جنيه.

- سبيكة 10 جرامات 68.110 ألف جنيه.

- سبيكة 20 جرامًا 136.220 ألف جنيه.

- سبيكة 50 جرامًا 340.550 ألف جنيه.

نصائح للشراء وسعر المصنعية

أكدت الشعبة العامة للذهب، أن الأسعار المعلنة أسعار الجرام الخام (سعر الشاشة)، ولا تشمل المصنعية والدمغة، التى تتفاوت حسب المحافظة والمنطقة. أما سعر المصنعية في مصر، فيتراوح عادةً بين 50 و200 جنيه للجرام، ويختلف حسب التصميم والمحل.

الأسعار المعلنة للذهب

وتتميز سبائك الذهب بمصنعية أقل بكثير مقارنة بالمشغولات.

ويُنصح دائمًا بمقارنة الأسعار بين محال الصاغة قبل الشراء، والاستفسار بوضوح عن قيمة المصنعية والدمغة المفروضة على القطعة.