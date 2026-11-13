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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يمدد إعفاء السفن الأجنبية لنقل النفط 90 يوما

السفن
السفن
أ ش أ

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولمدة 90 يوما، إعفاء من قانون الشحن الأمريكي يسمح للسفن التي ترفع أعلاما أجنبية بنقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأمريكية، وذلك بحسب مسؤول في البيت الأبيض.

وأفادت وكالة "بلومبرج" بأن الإدارة الأمريكية كانت قد ذكرت أنها تعتزم تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 100 عام؛ في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة عمليات النقل البحري.

ويعد هذا الإعفاء الأطول في تاريخ قانون جونز، الذي يلزم بأن يتم نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية على متن سفن مصنعة في الولايات المتحدة ومملوكة لشركات أميركية ويشغلها بحارة أمريكيون.

وأصدرت الإدارة إعفاء عاما في مارس، بعد شهر من اندلاع الحرب الأمريكية على إيران، في محاولة للمساعدة على خفض أسعار النفط والوقود.

وفي أغسطس، جرى تمديد الإعفاء مع اشتراط تقييم الطلبات على أساس كل حالة على حدة، وهو الشرط الذي استمر العمل به في التمديد الأخير.

وتهدف هذه الخطوة إلى خفض أسعار البنزين والديزل والأسمدة، التي تأثرت بارتفاع تكاليف النقل المرتبطة بالحرب، من خلال توسيع خيارات الشحن وتقليل الاختناقات اللوجستية.

وفي المقابل، ظلت فترات الإعفاء محدودة تاريخيا نظرا للدعم السياسي الذي يحظى به قانون جونز من قطاع بناء السفن الأمريكي، الذي يتمتع بنفوذ واسع داخل الولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون الشحن الأمريكي

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