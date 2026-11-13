لجنة تحكيم دولة التلاوة عن المتسابق إبراهيم الكحلاوي: مبدع لكن مستعجل بالنقل بين المقامات

تباينت ملاحظات أعضاء لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» على أداء المتسابق إبراهيم الكحلاوي، خلال مشاركته في الموسم الثاني من البرنامج، إذ أشادوا بموهبته وجودة صوته، وتوقعوا له مستقبلًا مميزًا في تلاوة القرآن الكريم، مع الإشارة إلى بعض الملاحظات الفنية التي يمكنه العمل على تحسينها.

إشادة بصوت إبراهيم الكحلاوي وتوقعات بمستقبل باهر في دولة التلاوة

وأشاد حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، بأداء إبراهيم الكحلاوي، مؤكدًا أن قراءته جيدة ويتمتع بصوت ندي، لكنه لفت إلى عدم تساوي المدود العارضة للسكون خلال تلاوته.

وقال عبدالنبي، في تعليقه على أداء المتسابق: «قراءتك جيدة وصوتك ندي، ولكن لوحظ عليك أن المدود العارضة للسكون غير متساوية».

من جهته، أشاد الدكتور طه عبدالوهاب، خبير المقامات، ببداية المتسابق، لكنه وجه له نصيحة بشأن الانتقال بين المقامات، مطالبًا إياه بعدم التسرع ومنح نفسه الوقت الكافي أثناء القراءة.

وقال عبدالوهاب: «بدأت بداية جيدة، وأعاتب عليك أنك مستعجل في النقل، وعليك أنك تاخد راحتك وإحنا مستمعين»، مضيفًا: «أنت مبدع، وأتوقع لك مستقبلًا باهرًا».

وبدوره، أعرب الشيخ طه النعماني عن ثقته في قدرات المتسابق، متوقعًا أن يصبح منافسًا مميزًا في مجال تلاوة القرآن الكريم، قائلًا: «بإذن الله تكون منافس لنا بإذن الله».

وكان إبراهيم الكحلاوي قد كشف خلال البرنامج أن خاله الشيخ عطية عبدالعزيز هو محفظه، وأنه أتم حفظ القرآن الكريم عندما كان في الصف الأول الإعدادي.