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منتخب مصر يتقدم على مالاوي 3-0 في الشوط الأول بتصفيات الأمم الأفريقية
صاروخية عالمية.. محمد هاني يسجل الثالث لمنتخب مصر في مرمى مالاوي بتصفيات الأمم الأفريقية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يتقدم على مالاوي 3-0 في الشوط الأول بتصفيات الأمم الأفريقية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر ومنتخب مالاوي بنتيجة 3-0، في المباراة التي تجمع المنتخبين الليلة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

كان ناصر ماهر قد سجل الهدف الأول بعد جملة ثلاثية بين محمد صلاح ومحمد هاني الذي مهدها لناصر ماهر عرضية أرضية ليضعها في مرمى مالاوي في الدقيقة 6 من انطلاق المباراة. 

وسجل عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 10 من انطلاق المباراة بعد خطأ من مدافع منتخب مالاوي.

وسجل محمد هاني الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة من تسديدة صاروخية عالمية سكنة المقص الأيمن لحارس مرمى منتخب مالاوي.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة علي ماهر، التشكيل الأساسي للفراعنة لمواجهة منتخب مالاوي، في المباراة التي تجمع المنتخبين الليلة  على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشهد التشكيل اعتماد الجهاز الفني على مصطفى شوبير في حراسة المرمى، مع وجود محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه في الخط الأمامي، لقيادة هجوم المنتخب بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام مالاوي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش.

بدلاء منتخب مصر أمام مالاوي

ضمت قائمة البدلاء كلًا من: محمد الشناوي، مهدي سليمان، طارق علاء، كريم حافظ، محمود الونش، محمود مرعي، مروان عطية، محمود صابر، محمد شحاتة، إبراهيم عادل، هيثم حسن، حمزة عبد الكريم.

الظهور الأول لـ علي ماهر مع منتخب مصر

وتحمل المباراة أهمية خاصة، كونها الظهور الأول لـ منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني الجديد علي ماهر، الذي تولى المسؤولية خلفًا لحسام حسن، ويأمل في قيادة الفراعنة لتحقيق بداية قوية خلال المرحلة الجديدة.

ويسعى المنتخب المصري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة، ومواصلة مشواره نحو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

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