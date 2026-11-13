التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام مالاوي.. ظهور أول لعلي ماهر وقيادة هجومية لمحمد صلاح

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره منتخب مالاوي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، في مباراة تحمل أهمية خاصة للفراعنة مع بداية مرحلة فنية جديدة تحت قيادة المدير الفني علي ماهر.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في ثاني ظهور للمنتخب المصري على ملعبه خلال مشوار التصفيات، بعدما سبق له مواجهة منتخب أنجولا على الملعب ذاته.

الظهور الأول لعلي ماهر مع منتخب مصر

وتحظى مواجهة مالاوي باهتمام كبير، كونها المباراة الأولى لـ منتخب مصر تحت قيادة علي ماهر، الذي تولى المسؤولية الفنية خلفًا لحسام حسن، في إطار التغييرات التي شهدها الجهاز الفني للمنتخب خلال الأيام الماضية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، أعلن يوم السبت الماضي تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا للفراعنة، بعد ساعات قليلة من خوضه آخر مبارياته مع فريقه السابق سيراميكا كليوباترا.

وجاء قرار تعيين المدير الفني الجديد قبل يوم واحد من الإعلان عن قائمة المنتخب لمعسكر نوفمبر الجاري، ليبدأ علي ماهر مهمته سريعًا في تجهيز اللاعبين للمواجهتين أمام مالاوي، والعمل على تطبيق أفكاره الفنية خلال فترة إعداد قصيرة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام مالاوي

ومن المنتظر أن يعتمد علي ماهر على مجموعة من العناصر الأساسية وأصحاب الخبرات في تشكيل الفراعنة، من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وجاء التشكيل المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: ناصر ماهر، مروان عطية، مهند لاشين.

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش.

طموحات الفراعنة في مواجهة مالاوي

ويسعى منتخب مصر إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية قوية مع الجهاز الفني الجديد، ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة، خاصة أن الفوز في مواجهة اليوم سيمنح اللاعبين دفعة معنوية مهمة قبل لقاء الإياب المرتقب أمام مالاوي يوم 17 نوفمبر الجاري.

وتترقب الجماهير المصرية الظهور الأول لعلي ماهر، لمعرفة ملامح المنتخب تحت قيادته، ومدى قدرته على توظيف العناصر المتاحة وتحقيق الانتصارات في مشوار التصفيات الأفريقية.