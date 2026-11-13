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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تسجيل أول حالة وفاة لطفل فلسطيني نتيجة البرد الشديد في قطاع غزة

أول حالة وفاة لطفل فلسطيني
أول حالة وفاة لطفل فلسطيني
أ ش أ

 أفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الجمعة، بوفاة رضيع فلسطيني جراء البرد في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الطفل الرضيع كنان أحمد أرقيق البالغ من العمر 9 أشهر، توفي نتيجة الانخفاض الحاد في درجة حرارة الجسم، في أول حالة وفاة تُسجّل بسبب البرد خلال فصل الشتاء الحالي.

وأضافت أنه وصل من خيمة نزوح بمواصي خان يونس، إلى مجمع ناصر الطبي جثة هامدة يوم أمس، محوّلا من المستشفى الكويتي، وأكد الطب الشرعي أن الوفاة ناجمة عن انخفاض شديد في حرارة الجسم.

يذكر أن قطاع غزة سجّل 10 حالات وفاة نتيجة البرد خلال الشتاء الماضي.

ويعاني أهالي قطاع غزة من انعدام المأوي والعلاج، وعدم وجود وسائل التدفئة بسبب شح الوقود، في ظل منخفض جوي عاصف وبارد وماطر.

ويعيش أكثر من مليونين و400 ألف شخص في نحو 30% من مساحة قطاع غزة، وسط ظروف معيشية صعبة في الخيام ومراكز الإيواء، في الوقت الذي يماطل فيه الاحتلال بإدخال المساعدات إلى القطاع، حيث أن الكميات الواصلة لا تلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان. والمساعدات لا تغطي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات العاجلة للنازحين، في ظل استمرار نقص الخيام والأغطية والملابس الشتوية.

مصادر طبية فلسطينية وفاة رضيع فلسطيني البرد خان يونس

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