حسن الرداد يخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

شارك الفنان حسن الرداد صورا جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر حسن الرداد اثناء قضاء عطلة بأجواء صيفية مميزة على البحر وبلوك كاجوال انيق.

وكشف الفنان حسن الرداد، تفاصيل أعماله الفنية المقبلة، وسر غياب زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وقال حسن الرداد، في لقاء مع كاميرا «صدى البلد»، إن إيمي سمير غانم، منشغلة بتصوير مسلسل نيللي وشريهان 2، مع شقيقتها دنيا، مؤكدا أن الفنان الراحل سمير غانم لا يمكن تعويضه، وأن نجاح أي عمل فني قد يدفع إلى تقديم أجزاء جديدة منه، لكن مع اختلاف الموضوعات والشخصيات في كل جزء.