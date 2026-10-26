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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محافظ على نفسي.. حسن الرداد يكشف سر تدريباته الرياضية ورشاقته| خاص

حسن الرداد
حسن الرداد
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

كشف الفنان حسن الرداد، تفاصيل أعماله الفنية المقبلة، وسر غياب زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي. 

وقال حسن الرداد، في لقاء مع كاميرا «صدى البلد»، إن إيمي سمير غانم، منشغلة بتصوير مسلسل نيللي وشريهان 2، مع شقيقتها دنيا، مؤكدا أن الفنان الراحل سمير غانم لا يمكن تعويضه، وأن نجاح أي عمل فني قد يدفع إلى تقديم أجزاء جديدة منه، لكن مع اختلاف الموضوعات والشخصيات في كل جزء.

وأوضح حسن الرداد، أن هذا الأمر متعارف عليه في الأعمال الفنية حول العالم، موضحًا أن وجود أجزاء جديدة من أي عمل لا يعني بالضرورة تكرار القصة نفسها، مستشهدًا بأعمال جمعت بين الشخصيات نفسها مع تقديم موضوعات مختلفة وإضافة شخصيات جديدة.

وحول أعماله الفنية المقبلة، كشف حسن الرداد عن استعداده لتقديم فيلم جديد، مؤكدًا أنه يسعى لأن يكون العمل مختلفًا ومفاجئًا للجمهور، إلى جانب مشاركته في عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن فيلمه «طه الغريب» من المقرر طرحه خلال الشهر المقبل، كما تحدث عن اهتمامه بالحفاظ على لياقته البدنية وممارسة الرياضة، موضحًا أنه يتدرب بشكل أساسي من أجل نفسه.

وأكد حسن الرداد أنه يسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقديم أفلام ذات طابع مختلف، معربًا عن أمله في أن تنال أعماله الجديدة إعجاب الجمهور.

أحدث أعمال حسن الرداد

وشارك النجم حسن الرداد، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بالمسلسل الإذاعي الإسكندر الأصغر. 

مسلسل الإسكندر الأصغر من تأليف أحمد درويش، ومن إخراج تامر حسني، ومقرر عرضه علي الاذاعة المصرية خلال شهر رمضان الكريم. 

كما لعب حسن الرداد، بطولة مسلسل عقبال عندكوا، إلى جانب إيمي سمير غانم، العام الماضي 2025. 

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة  بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان الذى تم عرضه في شهر رمضان من عام 2017. 

حسن الرداد الفنان حسن الرداد سمير غانم أعمال حسن الرداد إيمي سمير غانم

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