إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد عمرو الجنايني بحضور شيرين رضا وليلى علوي

حرصت الفنانة إلهام شاهين على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، رفقة عدد من نجوم الفن شيرين رضا، وليلى علوي.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على فيسبوك: "كل سنه و صديقنا العزيز جدا عمرو الجناينى طيب وبخير .. ويارب دايما يتجمعوا احلى الأصدقاء فى أوقات حلوة".

أعمال إلهام شاهين

وتشارك الفنان إلهام شاهين، في بطولة فيلم حين يكتب الحب، مع الفنان أحمد الفيشاوي ومعتصم النهار وجميلة عوض، وتشارك أيضا في بطولة مسلسل قلب شمس، مع الفنانة يسرا، درة، إنجي المقدم.

وكانت الفنانة إلهام شاهين، شاركت في مسلسل سيد الناس، للفنان عمرو سعد، في العام الماضي.

أبطال مسلسل سيد الناس:

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوى عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .

قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور احداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الراجحي الذي يدخل في عداوة مع اشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم.