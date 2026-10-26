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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

درة زروق تحصد تكريما عن مجمل أعمالها في مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب بتونس

درة
درة
تقى الجيزاوي

حصدت النجمة التونسية درة زروق تكريمًا عن مجمل أعمالها الفنية ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب، المقام بمدينة جربة التونسية تحت رعاية وزارة الشؤون الثقافية التونسية، تقديرًا لمسيرتها الفنية وما قدمته من تجارب متنوعة في السينما والدراما العربية، ونجاحها في ترسيخ حضورها لدى الجمهور المصري والعربي من خلال اختيارات فنية عكست قدرتها على التنوع في الأداء وتجسيد شخصيات مختلفة والتنوع في الأداء.

ويأتي تكريم درة تقديرًا لمسيرتها الفنية وما قدمته خلالها من أعمال أسهمت في تعزيز حضورها على الساحة العربية، لتصبح واحدة من النجمات التونسيات اللاتي نجحن في الوصول إلى جمهور واسع خارج حدود بلدهن، وبناء رصيد فني متنوع يجمع بين التجارب السينمائية والدرامية.

وعلى مدار مشوارها، حرصت درة على التنقل بين شخصيات وأنماط درامية مختلفة، مقدمة تجارب عكست مرونتها في الأداء وقدرتها على التعامل مع أبعاد إنسانية ودرامية متعددة، وهو ما منح مسيرتها تنوعًا لافتًا، وعزز مكانتها بين النجمات الحاضرات في السينما والدراما المصرية والعربية.

ويكتسب هذا التكريم أهمية خاصة لكونه يأتي في تونس، بلد درة زروق، وفي إطار مهرجان يحتفي بالسينما وقضايا المرأة والشباب، بما يعكس تقديرًا لمسيرة فنية استطاعت أن تتجاوز النطاق المحلي، وأن تحقق حضورًا عربيًا ممتدًا عبر مشاركاتها وأعمالها المختلفة.

انطلاق الدورة الثانية عشرة من مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب

وانطلقت فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب أمس السبت بمدينة جربة التونسية، وتستمر حتى 27 أكتوبر الجاري، تحت رعاية وزارة الشؤون الثقافية التونسية، من خلال برنامج سينمائي وثقافي يسلط الضوء على قضايا المرأة والشباب، ويفتح المجال أمام التواصل بين صُنّاع السينما وأصحاب التجارب الإبداعية المختلفة.

ويواصل المهرجان اهتمامه بالسينما بوصفها مساحة للتعبير عن قضايا المجتمع والتحولات الإنسانية، إلى جانب دوره في دعم الحراك السينمائي، وتعزيز فرص التبادل الثقافي والفني، والاحتفاء بالتجارب والشخصيات التي أسهمت في إثراء المشهد السينمائي العربي.

درة زروق تواصل نشاطها الفني بمسلسل «قلب شمس»

وعلى صعيد آخر، تواصل درة زروق نشاطها الفني من خلال مسلسل «قلب شمس»، الذي يجمعها مجددًا بالنجمة يسرا، في تعاون جديد ضمن عمل من تأليف وإخراج محمد سامي، الذي يخوض من خلاله أولى تجاربه في التمثيل.

ويأتي المسلسل ضمن المحطات الفنية المقبلة لدرة، التي تواصل تنويع اختياراتها بين السينما والدراما، والبحث عن تجارب تتيح لها تقديم شخصيات ومساحات مختلفة من الأداء.

كما يمثل اجتماع درة مجددًا بالنجمة يسرا أحد الجوانب اللافتة في العمل، الذي يجمع عددًا من الأسماء المعروفة على الساحة الفنية، ويضيف محطة جديدة إلى مشوار درة الدرامي.

درة زروق فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب اعمال درة

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