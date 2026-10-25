68 فيلماً من 38 دولة.. وتكريم درة زروق وعفاف بن محمود في افتتاح جربة السينمائي

افتُتحت، بقاعة سينما لاقورا بجزيرة جربة، فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب، بحضور رسمي وثقافي وفني، ومشاركة عدد من ضيوف المهرجان وممثلي البعثات الدبلوماسية، في دورة تحتفي بالسينما العربية والدولية، وتسلّط الضوء على إبداعات المرأة والشباب، وتفتح آفاقاً للحوار والتبادل الثقافي من خلال الفن السابع.

واستُهلّ حفل الافتتاح بالنشيد الوطني التونسي، تعبيراً عن الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء، تلته وصلة موسيقية قدّمها عازف آلة القانون خليل الشهباني، أضفت على الأمسية أجواء فنية راقية جمعت بين جمال الموسيقى وسحر السينما.

وتولّى تقديم فقرات الحفل الإعلامي زهير الجيس وزينب الحامي، فيما ألقى محمد ثابت، مدير المهرجان، كلمة أبرز فيها أهمية التظاهرة في الساحة الثقافية التونسية والعربية، ودورها في دعم السينما وتعزيز حضور المرأة والشباب في المشهد الإبداعي، إلى جانب ترسيخ مكانة جربة وجهةً للقاء الثقافي والفني والانفتاح على التجارب السينمائية المختلفة.

تفاصيل حفل الافتتاح

وشهد حفل الافتتاح حضور والي مدنين وليد الطبوبي، والمندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمدنين طارق المحضاوي، إلى جانب عدد من الشخصيات الثقافية والفنية، من بينها الممثل والمخرج السينمائي محمد علي النهدي.

كما حضرت بعثة تمثل سفارة الهند بتونس، باعتبارها ضيفة شرف المهرجان، إلى جانب ضيوف وإعلاميين وسينمائيين من تونس والجزائر ومصر وسوريا وفلسطين والعراق، في تجسيد لانفتاح المهرجان على الثقافات والتجارب السينمائية الدولية، وتعزيز جسور التواصل بين الشعوب.

وخصصت إدارة المهرجان جانباً من حفل الافتتاح لتكريم الممثلتين التونسيتين درة زروق وعفاف بن محمود، تقديراً لمسيرتهما الفنية وإسهاماتهما في إثراء المشهد السينمائي، واحتفاءً بتجربتيهما الإبداعيتين في مجال التمثيل والسينما التونسية.

كما تخلّل الحفل تقديم لجان التحكيم الخاصة بمسابقات المهرجان، التي تتولى تقييم الأعمال المشاركة وفق معايير فنية وإبداعية، بما يعكس الرهان على الجودة السينمائية وتشجيع التجارب الشابة والجديدة، ويعزّز مكانة المهرجان فضاءً لتثمين الإنتاجات السينمائية المتنوعة.

وفي لفتة وفاء وتقدير، وقف الحاضرون دقيقة صمت ترحّماً على روح الممثلة التونسية آمال بكوش، استذكاراً لمسيرتها وما تركته من أثر في الساحة الفنية، في لحظة مؤثرة استحضرت مكانة الفنانين في الذاكرة الثقافية الوطنية.

وفي سياق اهتمام المهرجان بدور الشباب والثقافة في التوعية والتربية ونشر القيم الإيجابية لدى الناشئة، شهد حفل الافتتاح تكريم الفائزين في مسابقة الفيلم المدرسي المخصّصة لمكافحة المخدرات والوقاية منها، وهي مبادرة بدعم من ولاية مدنين، تهدف إلى تشجيع التلاميذ على توظيف الصورة والفيلم في التعبير عن القضايا المجتمعية التي تهم الشباب.

وقد آلت الجوائز إلى:

الجائزة الأولى: التلميذ محمد أيهم زيود.

الجائزة الثانية: التلميذ وسيم برقو.

الجائزة الثالثة: التلميذة روان همامي.

ويؤكد هذا التتويج أهمية المبادرات المدرسية في تنمية الحس الإبداعي لدى التلاميذ، وتشجيعهم على اعتماد الوسائط السينمائية أداةً للتعبير والتوعية والمشاركة الفاعلة في معالجة القضايا التي تهم المجتمع.

وتتواصل فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب حتى 27 أكتوبر 2026، من خلال برنامج ثري يجمع بين عروض الأفلام والورشات التكوينية واللقاءات الحوارية، من بينها ورشات حول الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في المجال السينمائي، والكتابة والإخراج، إلى جانب لقاءات تناقش واقع المهرجانات السينمائية وسبل تطويرها.

وتشارك في هذه الدورة 68 فيلماً من 38 دولة، في تأكيد على البعد الدولي للمهرجان وتنوّع تجاربه الفنية، وعلى التزامه بدعم السينما بوصفها أداة للإبداع والحوار والتعبير عن القضايا الإنسانية، وفضاءً لتمكين المرأة والشباب من إبراز قدراتهم والمساهمة في تشكيل ملامح المستقبل الثقافي.

وبافتتاح هذه الدورة، تجدّد جزيرة جربة موعدها مع الفن السابع، من خلال تظاهرة تجمع بين الإبداع والوعي والانفتاح، وتؤكد دور السينما لغةً إنسانية قادرة على تقريب الثقافات، وإطلاق الطاقات الشابة، وفتح مساحات جديدة للتواصل والتجديد.