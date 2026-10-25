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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المهن التمثيلية تصدر بيانا للتأكيد على الإخاء بين مصر والسعودية

أشرف زكي
أشرف زكي
محمد سعيد

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بيانا للتأكيد على الإخاء بين مصر والسعودية، والحفاظ على حرمة مكة المكرمة والمدينة المنورة، في ظل هذه الأوضاع. 

وقال البيان: «تُصدر نقابة المهن التمثيلية المصرية – باسم جموع فنانى ومبدعى مصر – هذا البيان الواضح الراسخ تأكيدًا على أواصر الإخاء والتعظيم المطلق للروابط المقدسة التي تستقر في وجدان كل مصري وعربي ومسلم». 

وتابع: «إن العلاقات المصرية السعودية لم تكن يومًا وليدة اللحظة، بل هي امتداد لطبيعة جغرافية ووجدان وروابط لا تقبل الانفصال، إلى وحدة المصير، والمصالح المشتركة، والمواقف الراسخة التي تعكس قوة البلدين والشعبين الشقيقين».

واستطرد البيان: «وإن القلوب لتحقّق إجلالًا وتوقيرًا حين تذكر مكة المكرمة مهبط الوحي ومثابة الناس أمنًا، والمدينة المنورة دار الهجرة ومثوى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهاتان البقعتان الطاهرتان تتلألآن منارة الإيمان الأسمى ومهبط النور الذي أضاء الكون بأسره».

وأضاف: «وإذ نؤكد أن محاولة الإساءة بأي شكل من الأشكال، هو أمر مرفوض تمامًا وبكل حزم، فإننا نشدد على أن الحفاظ على قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة من مكانتهما العظيمة هو أمانة إسلامية ووجدانية لا تقبل التهاون ولا المساس». 

واختتم: «إن جموع فناني مصر وقواها الناعمة يقفون دائمًا في طليعة المدافعين عن حرمة وتقدير المقدسات الإسلامية، رافضين قطعية أي خطاب أو محاولة تستهدف الإساءة أو التطاول على أطهر بقاع الأرض.. حفظ الله علاقات وأواصر الأخوة والمحبة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وأدام الله عليهما الأمن والأمان والمسكينة إلى يوم الدين». 

نقابة المهن التمثيلية أشرف زكي الفنان أشرف زكي مصر السعودية

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