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ركين سعد: بومة فيلم صعب وأرهقني ذهنيا وجسديا.. خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ركين سعد: بومة فيلم صعب وأرهقني ذهنيا وجسديا.. خاص

ركين سعد
ركين سعد
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

كشفت الفنانة ركين سعد عن تفاصيل فيلمها “بومة” الذى عرض فى مهرجان الجونة السينمائي وحصلت على جائزة أفضل ممثلة. 

وقالت ركين سعد في لقاء خاص: “إنني سعيدة بردود الفعل على الفيلم عندما عرض فى مهرجان الجونة وإن كان من اصعب الأدوار التي قدمتها حيث أرهقني جسمانيا وذهنيا”. 

وأضافت ركين سعد : شخصية بومة صعبة ومركبة ودفعتني الى تغيير ملامحي وظهرت بدون مكياج حقيقي. 

تعليق من ركين سعد 

واحتفلت الفنانة الأردنية ركين سعد بحصولها على جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة عن أدائها في فيلم «بومة»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، معبرة عن سعادتها بالتقدير الذي حظيت به، وموجهة الشكر لكل من حرص على تهنئتها ودعمها.

وشاركت ركين سعد جمهورها رسالة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت خلالها عن امتنانها لمشاعر المحبة التي تلقتها عقب إعلان فوزها، مؤكدة أن كلمات التشجيع تمثل حافزًا لها لمواصلة التطور وتقديم المزيد من الأعمال المميزة.

وكتبت ركين سعد: «من صمصوم قلبي شكرًا على كل الكلام الحلو والمسجات والمكالمات اللي وصلتني ودفعة الحب اللي حسيتها منكم، واللي بالنسبة إلي دفعة قوية للأمام بتخليني أضل أشتغل على حالي أكثر وأكثر.. ليلة كانت مليئ

وأضافت: «شكرا كتير كتير لعائلة فيلم بومة فردا فردا، كل الممثلين المبدعين وكل الأقسام، بحبكم قد الدنيا. وطبعا من اللخمة مبارح نسيت أحكيلكم قديش أنا ممتنة للهيئة الملكية للأفلام في الأردن، عشان مش بس دعموا بومة، بس دايما بدعموا الصناعة والشباب، واللي من أول ما بلشت دعموني، بحبكم».

وتابعت ركين سعد: «شكرا كمان مرة لمهرجان الجونة ولجنة التحكيم، ويارب نضل نعمل أفلام للأبد وأضل أستكشف عوالم جديدة وأقدم شخصيات تحبوها وتحسوا معها.. بحبكم والحمد الله دائما».

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