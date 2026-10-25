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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم وحلمي ومكي.. موسم الرياض يستقبل نجوم المسرح المصري |موعد العرض

كريم عبد العزيز وأحمد حلمي
كريم عبد العزيز وأحمد حلمي
أحمد إبراهيم

يستعد موسم الرياض 2026 لاستقبال مجموعة من العروض المسرحية التي تجمع نخبة من نجوم الفن المصري، في توليفة تجمع بين الكوميديا والتشويق والمواقف الإنسانية، إذ تشهد الفترة المقبلة انطلاق عدد من المسرحيات الجديدة، بمشاركة أحمد مكي ومصطفى غريب وأحمد حلمي وكريم عبدالعزيز وهنا الزاهد، لتقدم للجمهور تجارب فنية متنوعة على خشبات مسارح الموسم.

مسرحية «في حتة تانية»

وتنطلق عروض مسرحية «في حتة تانية»، بطولة الفنانين أحمد مكي ومصطفى غريب، يوم 4 نوفمبر المقبل على مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي ساخر حول كاتب مسرحي يجد نفسه أمام مفترق طرق على المستويين المهني والشخصي، في ظل ظروف صعبة تضعه في صراع بين أحلامه ومتطلبات الشهرة، من خلال مواقف تعكس عددًا من التحديات التي يواجهها الإنسان في حياته.

مسرحية «الديناصور»

وفي 20 نوفمبر المقبل، يعود الفنان أحمد حلمي إلى خشبة المسرح من خلال مسرحية «الديناصور»، التي يستضيفها مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات موسم الرياض 2026.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول رجل قادم من الماضي يجد نفسه في مواجهة عالم مستقبلي تهيمن عليه تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتتصاعد المفارقات بين الإنسان والتكنولوجيا. كما يطرح العرض تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بينهما، ومن ستكون له الكلمة الأخيرة في تشكيل ملامح الغد، في تجربة تمزج بين الكوميديا والتأمل في تأثير التطور التكنولوجي على الحياة الإنسانية.

مسرحية «العمدة»

كما يستقبل موسم الرياض يوم 24 ديسمبر المقبل مسرحية «العمدة»، التي تجمع الفنانين كريم عبدالعزيز وهنا الزاهد ومصطفى خاطر، في عمل يجمع بين الكوميديا والتشويق.

وتتناول المسرحية قصة مدرس كيمياء يعيش حياة مستقرة، قبل أن تقوده الظروف إلى انتحال شخصية تاجر سلاح محترف لمدة 48 ساعة، ليجد نفسه متورطًا في مغامرة غير متوقعة، وسط سلسلة من المواقف الكوميدية والمطاردات مع عصابات خطيرة.

وتتنوع العروض المسرحية المنتظرة بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية والحكايات العائلية، وتستضيفها مجموعة من المسارح، أبرزها بكر الشدي ومحمد العلي والجلوبال، في إطار البرنامج الترفيهي الذي يقدمه موسم الرياض لجمهوره.

وفي سياق متصل، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، توجه الفنان عمرو يوسف وفريق عمل مسرحيته إلى الرياض، وعلق قائلا: «الحياة تستمر والفرحة لن يحرمنا منها أحد».

كريم عبد العزيز أحمد حلمي أحمد مكي مسرحية العمدة موسم الرياض

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