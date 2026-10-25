مش مغرورة.. إلهام شاهين توضح سمات شخصيتها الحقيقية

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن الصورة التي تتكون لدى البعض عنها قبل التعامل معها بشكل مباشر، موضحة أن هناك من يعتقد أنها شخصية عنيدة ومغرورة، إلا أن هذا الانطباع سرعان ما يتغير بعد الاقتراب منها والتعرف على شخصيتها عن قرب.

وأوضحت إلهام شاهين، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «المشهد»، أنها لا تعرف السبب وراء وصفها بهذه الصفات، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص يفاجأون بطبيعتها الحقيقية بعد التعامل معها، ويكتشفون أنها شخصية ودودة ومختلفة تمامًا عن الصورة التي رسموها عنها مسبقًا.

وأرجعت الفنانة هذا الانطباع إلى طبيعة شخصيتها القوية والصريحة، مؤكدة أنها لا تجيد النفاق أو المبالغة في المجاملات، ولا تستطيع التصنع أو الظهور بصورة أكثر رقة من طبيعتها طوال الوقت، معتبرة أن محاولة إظهار عكس الحقيقة نوع من النفاق الاجتماعي.

أعمال إلهام شاهين

وتشارك الفنان إلهام شاهين، في بطولة فيلم حين يكتب الحب، مع الفنان أحمد الفيشاوي ومعتصم النهار وجميلة عوض، وتشارك أيضا في بطولة مسلسل قلب شمس، مع الفنانة يسرا، درة، إنجي المقدم.

وكانت الفنانة إلهام شاهين، شاركت في مسلسل سيد الناس، للفنان عمرو سعد، في العام الماضي.

أبطال مسلسل سيد الناس:

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوى عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .

قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور احداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الراجحي الذي يدخل في عداوة مع اشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم