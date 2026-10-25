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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بتوقيت الإمارات .. طرح تذاكر حفل فضل شاكر ونجله في أبوظبي .. غدًا

بوستر حفل فضل شاكر ونحله
بوستر حفل فضل شاكر ونحله
محمد سعيد

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان فضل شاكر، وابنه المطرب محمد شاكر، طرح تذاكر الحفل غدًا الإثنين 26 أكتوبر، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات. 

ويُحيي فضل شاكر، حفل مشترك مع ابنه محمد، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 20 نوفمبر المقبل، ليكون ثاني حفلاته بعد فترة غياب طويلة. 

عودة فضل شاكر

وكان فضل شاكر، أحيا حفل العودة في موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، يوم 22 أكتوبر الماضي. 

الحفل الأول لفضل شاكر ضمن فعاليات موسم الرياض تحت عنوان «عودة الغايب»، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت، بعد الإقبال على تذاكر الليلة الأولى، في عودة ينتظرها محبوه بعد فترة من الغياب عن الحفلات الجماهيرية.

ميني ألبوم فضل شاكر 

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر لطرح ميني البوم يعود به الى الساحة الفنية بالتزامن مع فترة النقاهة التي يقضيها في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يعكف على التحضير لعمل غنائي جديد يعود من خلاله إلى الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.

فضل شاكر اتفق خلال الفترة الماضية على عددا من الأغاني، كما تعاون مع مجموعة من كبار صناع الموسيقى في الوطن العربي، ضمن تحضيراته للمرحلة الفنية الجديدة.

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