أحمد الشامي ينتقد تبرير صفع لاعبة تنس الطاولة زينة فاروق: «بيكسروا نفسية عيالهم»

انتقد الفنان أحمد الشامي تصرفات بعض أولياء الأمور الذين يضعون أبناءهم تحت ضغوط نفسية من أجل تحقيق التفوق الرياضي، محذرًا من تأثير رغبتهم في المنافسة مع الآخرين على الحالة النفسية للأطفال، وذلك على خلفية واقعة صفع لاعبة تنس الطاولة المصرية الناشئة زينة فاروق من جانب والدتها.

وأوضح أحمد الشامي، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن بعض الآباء والأمهات يحاولون تعويض إخفاقاتهم السابقة من خلال أبنائهم، ويدفعونهم إلى المنافسة المستمرة مع أقرانهم، دون مراعاة لمشاعرهم واحتياجاتهم النفسية.

وأضاف: «مؤخراً بقى في أولياء أمور ممكن يكسروا نفسية عيالهم، لمجرد إنهم مكنوش بيكسبوا وهما صغيرين، أو لو في النادي في شباب في سنهم كان في حد أحسن منهم، ويشاء القدر إن ولادهم في نفس السن، فممكن يعمل أي حاجة في ابنه أو بنته لمجرد إنه يبقى أفضل من ابن أو بنت الشخص الآخر».



وتابع: «فكرة إني أشوف مدرب، يمد إيده على وش بنتي، وأبرر له وأدافع عنه، فإحنا المفروض ندعي للبنت دي، أو الولاد دول إنهم يطلعوا سلام نفسيًا.. ولكم الله».

ووجّه الشامي، الشكر إلى وزير الشباب والرياضة، قائلًا: «وشكرًا لوزير الشباب والرياضة، العاقل اللي فاهم يعني أيه نكسر نفسية شخص علشان كرة ومضرب»

وكانت والدة لاعبة تنس الطاولة المصرية الناشئة زينة فاروق، خرجت عن صمتها، نافية تعرض ابنتها للصفع من قبل مدربها محمد ممتاز، خلال مشاركتها في منافسات بطولة «أسبوع الأمل العالمي» للاعبين واللاعبات تحت 12 سنة، بمدينة شيفيلد الإنجليزية.