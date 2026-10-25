قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللايكات الوهمية وصناديق الحظ.. الإفتاء تحذّر من مخاطر السوشيال ميديا
توصيات منتدى مصر 2026 .. تفاصيل زيادة رواتب الفريق الطبي وإضافة سيارات إسعاف للأسطول
مدبولي: مصر تدعم حق دول حوض النيل في التنمية وفقًا لقواعد القانون الدولي
رفع 1200 طن مخلفات الرتش بجوار حرم الدائري في بولاق الدكرور
مفيش إصابات .. الفنان شريف الدسوقي يكشف تفاصيل حالته بعد تعرّضه لحادث سير
من ذهب 2014 إلى حلم التتويج الثاني.. ماذا تقول أرقام الأهلي في الكونفدرالية؟
مدبولي: دولنا العربية تواجه تحديات متماثلة في قطاع المياه
الوزراء: نعمل على تحديد أولويات المنطقة العربية وأفريقيا قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
مدبولي: مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس
2 مليار يورو لمياه مصر.. البنك الأوروبي للاستثمار يكشف عن أبرز مشروعاته لتعزيز الأمن المائي
مدبولي: مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للمعارضة الكردية العراقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد الشامي ينتقد تبرير صفع لاعبة تنس الطاولة زينة فاروق: «بيكسروا نفسية عيالهم»

احمد الشامى
احمد الشامى
يمنى عبد الظاهر

انتقد الفنان أحمد الشامي تصرفات بعض أولياء الأمور الذين يضعون أبناءهم تحت ضغوط نفسية من أجل تحقيق التفوق الرياضي، محذرًا من تأثير رغبتهم في المنافسة مع الآخرين على الحالة النفسية للأطفال، وذلك على خلفية واقعة صفع لاعبة تنس الطاولة المصرية الناشئة زينة فاروق من جانب والدتها.

وأوضح أحمد الشامي، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن بعض الآباء والأمهات يحاولون تعويض إخفاقاتهم السابقة من خلال أبنائهم، ويدفعونهم إلى المنافسة المستمرة مع أقرانهم، دون مراعاة لمشاعرهم واحتياجاتهم النفسية.

وأضاف: «مؤخراً بقى في أولياء أمور ممكن يكسروا نفسية عيالهم، لمجرد إنهم مكنوش بيكسبوا وهما صغيرين، أو لو في النادي في شباب في سنهم كان في حد أحسن منهم، ويشاء القدر إن ولادهم في نفس السن، فممكن يعمل أي حاجة في ابنه أو بنته لمجرد إنه يبقى أفضل من ابن أو بنت الشخص الآخر».


وتابع: «فكرة إني أشوف مدرب، يمد إيده على وش بنتي، وأبرر له وأدافع عنه، فإحنا المفروض ندعي للبنت دي، أو الولاد دول إنهم يطلعوا سلام نفسيًا.. ولكم الله».

ووجّه الشامي، الشكر إلى وزير الشباب والرياضة، قائلًا: «وشكرًا لوزير الشباب والرياضة، العاقل اللي فاهم يعني أيه نكسر نفسية شخص علشان كرة ومضرب»

وكانت والدة لاعبة تنس الطاولة المصرية الناشئة زينة فاروق، خرجت عن صمتها، نافية تعرض ابنتها للصفع من قبل مدربها محمد ممتاز، خلال مشاركتها في منافسات بطولة «أسبوع الأمل العالمي» للاعبين واللاعبات تحت 12 سنة، بمدينة شيفيلد الإنجليزية.

الفنان أحمد الشامي تصرفات بعض أولياء الأمور لاعبة تنس الطاولة زينة فاروق والدة لاعبة تنس الطاولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

رفع الحد الأدنى للأجور

رفع أقل مرتب في الحكومة إلى 15 ألف جنيه.. موعد التطبيق رسميا

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

أحمد فتوح

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

حسام حسن وإمام عاشور

رد فعل حسام حسن على استبعاد إمام عاشور من مباراة كيتارا الأوغندي

سعر الذهب

دون تغيير.. أقل سعر ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

برشلونة

قبل الكلاسيكو.. برشلونة صاحب العلامة الكاملة في الدوري الإسباني

شوبير

مفيش هزار.. أحمد شوبير يكشف ملامح سياسة الأهلي الجديدة في مشاركة اللاعبين

محمود جهاد

السر نفسي.. أسباب تكرار إصابات محمود جهاد مع الزمالك

بالصور

رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد