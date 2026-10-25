برنامج «سينما التراث» ضمن فعاليات مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية

أعلنت إدارة مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية، الذي تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع، عن إطلاق برنامج “سينما التراث” ضمن الفعاليات الجديدة للدورة الثانية من المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، تحت شعار: “قنا.. ملتقى تراث العالم”.

تفاصيل برنامج سينما التراث

قال الناقد الفنى هيثم الهواري، مؤسس ورئيس المهرجان، إن الأفلام المعروضة فى البرنامج من إنتاج جمعية “أنا المصري” بقنا برئاسة الدكتورة نجلاء باخوم، ضمن خطتها لدعم وتدريب شباب الصعيد على صناعة الأفلام الوثائقية والتسجيلية، ويهدف إلى إتاحة مساحة سينمائية للتعريف بالتراث الثقافي المصري والعربي والأفريقي والدولي، ودعم الأفلام التي تسهم في توثيق الفنون والحرف والعادات والتقاليد والألعاب الشعبية والعمارة التراثية وغيرها من عناصر التراث الثقافي، والحفاظ على الذاكرة الشعبية ونقلها إلى الأجيال الجديدة من خلال الصورة السينمائية.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تحويل السينما إلى مساحة لتوثيق التراث والتعريف به، وفتح جسور للتواصل الثقافي بين صناع الأفلام من مصر ومختلف دول العالم، بما يتسق مع رسالة المهرجان وشعاره "قنا.. ملتقى تراث العالم".

وأضاف أن البرنامج يتضمن أربعة أفلام عن التراث المصرى وهى “نسل الفرسان”، وهو فيلم وثائقي قصير يأخذنا إلى قلب الميدان، لنعيش روح الفروسية ونكتشف العلاقة الاستثنائية بين الفارس وخيله، حيث يلتقي الكبرياء بالأصالة، وتُروى حكايات الوفاء بلغة لا تحتاج إلى كلمات من إخراج وتصوير: حسين ثابت.

أيضا فيلم "ضربة الساحة"، وهو فيلم تراثى يحكي حكاية أجيال من قلب قرية دندرة بقنا، ويرصد عالم التحطيب باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية الصعيدية، ودوره في نقل التراث من الأجداد إلى الأبناء، وتعزيز انتماء الشباب لجذورهم وإبعادهم عن مخاطر المخدرات، وهو من تأليف وإخراج: محمد جمال، تصوير: عمرو محمد عبد العزيز ومريم عماد، مونتاج: صوفيا عيسى.

أما الفيلم الثالث، فهو "حكاية من الجريد"، ويروى صناعة الجريد بالأيدي وتُروى حكايته بالصبر، فمن قلب قرية دندرة، نرافق عم سمير في رحلته مع حرفة الجريد، التي لم تكن مجرد مصدر للرزق، بل مهنة شريفة ربّى وعلّم من عرقها أبناءه، وحافظ من خلالها على تراث شعبي وهوية تستحق البقاء، الفيلم من تأليف وإخراج: فتحي كرم، تصوير: عصمت حسين، مونتاج: محمود عارف.

أما فيلم «من إيد لإيد»، فيوثّق رحلة الرغيف الشمسي باعتباره رمزًا للتكافل الاجتماعي والترابط بين أفراد المجتمع، حيث ينتقل من أيدي الأطفال إلى الكبار، وتتشارك الأيدي في مراحل إعداده في مشهد يعكس روح التعاون والمشاركة.

وبينما يختمر العجين، تتبادل النساء الأحاديث والضحكات، لتتحول صناعة الرغيف من مجرد عملية يومية إلى مساحة تجمع الناس وتعزز روابط المحبة والانتماء، الفيلم فكرة وإخراج: رحمة أحمد، تصوير: خلود حسانى، مونتاج: أحمد ربيع.

يُذكر أن مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية تنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، وشهدت دورته الأولى نجاحًا كبيرًا، حيث أُقيمت برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء، واستقطبت مشاركة واسعة من الفنانين والحرفيين والباحثين والمهتمين بالتراث، في إطار رؤية تهدف إلى الحفاظ على التراث المصري وتعزيز مكانته كأحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.

ضربة الساحة

حكاية من الجرايد

من أيد ليد