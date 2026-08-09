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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ملتقى فنون القول ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية

الشاعر مسعود شومان
الشاعر مسعود شومان
يوسف رجب

أعلنت إدارة مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية، برئاسة الناقد الفني هيثم الهوارى، عن تنظيم ملتقى "فنون القول" ضمن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان التي تقام بمحافظة قنا خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، برعاية وزارة الثقافة تحت شعار " قنا... ملتقى تراث العالم ".

يأتي تنظيم الملتقى في إطار اهتمام المهرجان بصون التراث الثقافي غير المادي، والحفاظ على الفنون الشفهية والكنوز البشرية الحية التي تعد أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية المصرية، وتوثيقها وتوعية الأجيال الجديدة بأهميتها.

وقال الشاعر الكبير الدكتور مسعود شومان، المشرف على ملتقى «فنون القول»، إن الملتقى يستهدف إحياء فنون الأداء الشفافية والدعوة لجمعها وتدوينها وتحليلها ورد الاعتبار لفنانيها وصونها، بوصفها أحد أهم أشكال التعبير الشعبي التي حفظت ذاكرة المجتمع المصري عبر مئات السنين.

وأشار شومان، إلى أن برنامج الملتقى يتضمن عروضًا وجلسات متخصصة حول عدد من أبرز فنون القول، من بينها النميم، والمربع، والواو، والواو والدوبيت، إلى جانب مناقشات حول سبل توثيق هذا الموروث الثقافي وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة.

وأضاف المشرف على ملتقى «فنون القول»، بأن الملتقى يسعى إلى جمع شعراء وفناني هذه الأنواع القولية ودعوةالباحثين والمهتمين بهذه الفنون في منصة واحدة، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتعزيز جهود الحفاظ على التراث الشفهي، وإبراز ما يتمتع به صعيد مصر من ثراء في هذا الميدان.

وتابع شومان، ويُعد ملتقى «فنون القول» أحد البرامج الجديدة التي تستحدثها إدارة المهرجان في دورته الثانية، ضمن رؤية تستهدف توسيع نطاق الفعاليات الثقافية والفنية والعلمية، وتعزيز دور المهرجان كمشروع وطني يُعنى بصون الفنون والحرف التراثية والألعاب الشعبية، وربطها بالتوثيق والبحث العلمي والتنمية الثقافية.

يُذكر أن مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية تنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، وشهدت دورته الأولى نجاحًا كبيرًا، حيث أُقيمت برعاية رئيس مجلس الوزراء، واستقطبت مشاركة واسعة من الفنانين والحرفيين والباحثين والمهتمين بالتراث من مختلف محافظات الجمهورية، فى إطار رؤية تهدف إلى الحفاظ على التراث المصري وتعزيز مكانته كأحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.

قنا فنون القول ملتقى تراث العالم وزارة الثقافة أخبار قنا

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