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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير صحة قنا يوجه بالتوسع في جراحات الأطفال ودعم الخدمات الطبية بمستشفى أبوتشت المركزى

جولة وكيل وزارة الصحة بقنا
جولة وكيل وزارة الصحة بقنا
يوسف رجب

أجرى الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة ميدانية تفقدية بمستشفى أبوتشت المركزي لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على إنتظام العمل داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى، وذلك بحضور الدكتورة سمر عاطف، وكيل المديرية والدكتور عبد الله حمدي، مدير إدارة الطب العلاجي وفريق إدارة الطب العلاجي وعدد من مسؤولي المديرية.

واستهل وكيل وزارة الصحة بقنا، جولته بعقد إجتماع مع مدير المستشفى، استعرض خلاله أهم الملفات المتعلقة بالعمل داخل المستشفى والقوة البشرية والتجهيزات والإمكانات الفنية والطبية ونسب الإشغال ومعدلات التردد على الأقسام المختلفة، إلى جانب موقف المستشفى من منظومة قوائم الانتظار.

ووجه نبيل، بضرورة الإسراع في تنفيذ العمليات الجراحية المدرجة ضمن منظومة قوائم الإنتظار وفقاً للضوابط المنظمة بما يُسهم في تقليل فترات الإنتظار أمام المرضى وتحسين مستوى الخدمات الجراحية المقدمة لهم.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بقنا، قسم الحضانات وقسم الأطفال للإطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للأطفال ومتابعة إنتظام العمل وتوافر الإحتياجات اللازمة، كما استمع إلى شرح حول معدلات التردد والخدمات المقدمة للحالات المترددة على القسمين.

ووجه نبيل، بالتوسع في إجراء جراحات الأطفال ودعم هذا التخصص بالمستشفى وتوفير الطاقات الطبية والفنية اللازمة بما يتناسب مع إحتياجات المواطنين، مع وضع خطة للتوسع فى التعاقدات الخارجية مع الأطباء من ذوي الخبرات والتخصصات المطلوبة لدعم الخدمة بالمستشفي ورفع قدرتها على إستقبال وإجراء المزيد من الحالات.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بقنا، العناية المركزة للكبار وتابع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، حيث راجع عدداً من ملفات المرضى والخطط العلاجية المقدمة لكل حالة ومدى إلتزام الفرق الطبية بالبروتوكولات العلاجية المقررة وفقاً للحالة الصحية لكل مريض، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة للحالات وتحديث الخطط العلاجية بما يتناسب مع تطورات الحالة مع تكثيف أعمال فريق سلامة المرضي بالمستشفي لضمان الإستجابة السريعة للخطط العلاجية المقدمة لكل مريض.

كما وجه نبيل، بتكثيف أعمال مكافحة العدوى داخل مختلف أقسام المستشفى والإلتزام الكامل بإجراءات وسياسات مكافحة العدوى والتطهير والتعقيم والتعامل الآمن مع النفايات الطبية، بما يضمن توفير بيئة صحية آمنة للمرضى والأطقم الطبية والعاملين.

وشدد وكيل وزارة الصحة بقنا، على دعم مرضى الغسيل الكلوي بالمستشفى والتأكد من انتظام صرف مستحقاتهم المالية المتعلقة ببدلات الإنتقالات الخاصة بهم، بالإضافة إلى إنتظام صرف الوجبات الغذائية المقررة لهم وفقاً للقواعد المنظمة والمتابعة الدورية لذلك.

كما شدد نبيل، على ضرورة إلتزام المستشفى بتوفير أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم تحميل المرضى أي أعباء إضافية أو مطالبتهم بشراء الأدوية أو المستلزمات من خارج المستشفى، موجهاً بالتنسيق المستمر مع إدارة الصيدلة بمديرية الصحة  لدعم المستشفى بالكميات اللازمة من الأدوية وضمان توافرها بصورة مستمرة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، أهمية إستمرار المتابعة الميدانية لفريق إشراف المستشفي علي  مختلف أقسام المستشفى والعمل على تذليل أي معوقات تواجه تقديم الخدمة الطبية بما يضمن الإرتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي مركز أبوتشت.

قنا صحة قنا مستشفى أبوتشت المركزى منظومة قوائم الإنتظار العناية المركزة وزارة الصحة

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