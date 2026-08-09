رئيس البحوث الزراعية يتفقد محطة بحوث الجميزة لمتابعة البرامج البحثية والإنتاجية المختلفة

تفقد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية يرافقه الدكتور حاتم الحمادي رئيس الادارة المركزية للمحطات والدكتور فتح الله حسن رئيس قطاع الانتاج ، محطة البحوث الزراعية بالجميزة، لمتابعة سير البرامج البحثية والإنتاجية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز دور البحث العلمي في دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

وشملت الجولة تفقد حقول إكثارات الأرز، خاصة أصناف «سخا 108» و«جيزة 184»، وبرامج بحوث الذرة الشامية والقطن وتجارب فول الصويا، إلى جانب وحدة الإنتاج الحيواني بالمحطة.

وتفقد رئيس المركز محطة الغربلة، لمتابعة أعمال إعداد وتجهيز التقاوي المعتمدة من محصول القمح، مؤكدًا أهمية توفير تقاوي عالية الجودة للمزارعين بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

وشدد عبد العظيم على ضرورة توجيه البحوث التطبيقية نحو احتياجات المزارعين، وتعظيم الاستفادة من نتائج التجارب الحقلية والإمكانات المتاحة بالمحطات البحثية، بما يدعم زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدا على استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود البحثية والإنتاجية لخدمة المزارع المصري ودعم منظومة الزراعة المصرية.