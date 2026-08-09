برلمانية: تعميق العلاقات الاقتصادية مع الصين يفتح أسواقا جديدة للمنتج المصري

ثمنت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن تنامي الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، مؤكدة أنه من شأنه أن يساهم في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد.

أشارت" أبو زيد" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن تعميق العلاقات الاقتصادية مع الصين يمثل فرصة مهمة أمام مصر للاستفادة من الخبرات والإمكانات الصينية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو جذب استثمارات نوعية، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين



وشددت عضو النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الشراكة المصرية الصينية إلى مشروعات استثمارية وإنتاجية ملموسة، مع تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك بعد أن أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، أن مصر والصين ترتبطان بشراكة استراتيجية متنامية، مشيرا إلى حرص مصر على تعظيم الاستفادة منها من خلال توسيع الاستثمارات وتعزيز التكامل في سلاسل التوريد، وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ، على هامش مشاركة مصر في الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع "بريكس" بمدينة جايبور الهندية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.



وقال الدكتور محمد فريد، إن مصر تستهدف تحقيق توازن أكبر في العلاقات التجارية مع الصين من خلال زيادة الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة؛ بما يدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.