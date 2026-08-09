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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تكشف عن قائمة ساعات Galaxy المؤهلة لتحديث One UI 9 الجديد

ساعة One UI 9
ساعة One UI 9
لمياء الياسين

ظهرت ساعة One UI 9 الذكية، المبنية على نظام Wear OS 7، لأول مرة في يوليو مع إطلاق ساعتي Galaxy Watch 9 وGalaxy Watch Ultra 2.

وخلال الأسابيع القادمة، سيبدأ طرح التحديث تدريجيًا لساعات Galaxy الذكية الأقدم، حيث تجري الاختبارات الداخلية منذ فترة طويلة.

تُصدر سامسونج تحديث One UI 9 Watch الأخير لساعات Galaxy الذكية حتى الأجيال الأربعة الأخيرة.

 استنادًا إلى سياسة التحديث الرسمية، أعدت قائمة بالأجهزة المؤهلة، راجعها أدناه لمعرفة ما إذا كان جهازك سيحصل على التحديث الكبير القادم.

ساعة One UI 9


ساعات Galaxy الذكية المؤهلة لتحديث One UI 9 Watch


ساعة جالاكسي 8
ساعة جالاكسي 8 كلاسيك
ساعة جالاكسي ووتش ألترا
ساعة جالاكسي 7
ساعة جالاكسي فوت
ساعة جالاكسي 6
ساعة جالاكسي ووتش 6 كلاسيك
ساعة جالاكسي 5
ساعة جالاكسي 5 برو

نظام التشغيل One UI 9 Watch

قد تبدأ سامسونج برنامج النسخة التجريبية من نظام التشغيل One UI 9 Watch في وقت لاحق من هذا الشهر.

وعادةً ما تقصر الشركة برنامج النسخة التجريبية على طرازات مختارة أحدث في منطقتين: كوريا والولايات المتحدة.

تُركز ساعة One UI 9 على التكامل المتقدم مع تقنية الذكاء الاصطناعي من Galaxy لتقديم إرشادات مُخصصة ومُلائمة لاحتياجاتك.

تُقارن لوحة معلومات المؤشرات الحيوية إشارات النوم مع بياناتك الشخصية الأساسية لتنبيهك إلى أي تغييرات جوهرية عن أنماط نومك المعتادة.

كما يُقدم مؤشر صحة معدل ضربات القلب عرضًا مُبسطًا لصحة القلب والأوعية الدموية، ويُوفر إرشادات مُخصصة.

وتستخدم ميزة "الحمل اليومي للقلب" الجديدة تقنية الذكاء الاصطناعي من Galaxy لتحليل النشاط الأخير وأوقات التعافي المقدرة لإرشادك بشأن متى يجب عليك التدرب بشكل أكثر كثافة أو أخذ يوم راحة، بينما يقوم مؤشر اللياقة البدنية بتقييم القدرة البدنية العامة ومقاييس الأداء لتقديم تقارير واضحة عن التقدم المحرز في اللياقة البدنية.


مع أحدث إصدار من ساعة One UI 9، يمكنك تفعيل Gemini ببساطة عن طريق رفع معصمك إلى فمك والتحدث. كما حصلت أدوات Wear OS على ترقيات لعرض المعلومات بسرعة وسهولة.

وتعمل ساعة One UI 9 على تحسين سرعة تشغيل التطبيقات وتتبع التمارين الرياضية في الخلفية.

ساعة سامسونج One UI 9 نظام Wear OS 7 ساعات Galaxy الذكية نظام التشغيل One UI 9 Watch تقنية الذكاء الاصطناعي ساعة One UI 9 تشغيل التطبيقات

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