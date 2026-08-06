قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس اليوم الخميس.. الأرصاد تحذر من رياح مُثيرة للرمال واضطراب الملاحة
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
وزير الكهرباء : تعظيم عوائد مصر من استخلاص الخامات والمواد والمعادن النادرة
البنك المركزي: 79% من المواطنين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية
خلال العملية العسكرية في مخيم قلنديا.. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 11 شخصًا
أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع الحالي
ضوابط القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني «الثانوي التكنولوجي» بالقانون
الخارجية الباكستانية: ما زلنا منخرطين مع الدول الأخرى بشأن الأزمة في الشرق الأوسط
بيانات ملايحة : تراجع حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب
بعثة الأهلي تستعد للسفر إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد الموسم الجديد
رباب صباح عن استقبال شقيقها محمد صلاح: ده استقبال الملوك مش لاعب عادي
المولد النبوي.. علي جمعة يوضح كيف كان ميلاد النبي رحمةً ونصرة للمسلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منافس شرس لهواتف آبل وسامسونج .. هواوي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

هاتف هواوي ميت 90 برو ماكس
هاتف هواوي ميت 90 برو ماكس
لمياء الياسين

تستعد شركة هواوي الصينية، للكشف عن أحدث هواتفها الرائدة المنتظرة Huawei Mate 90.  ثلاثي الطي "Mate XT 2"، مما يعكس رغبة هواوي في منح سلسلة "ميت" الشهيرة مساحة كاملة لاستعراض قوتها التقنية.

سلسلة هواتف هواوي ميت 90 

وفي هذا السياق، فجرت تسريبات حديثة جرى تداولها على منصة "ويبو" الصينية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن المواصفات الفنية الكاملة والنهائية لطراز Mate 90 Pro Max، والذي يوصف بأنه سيكون "الحصان الرابح" للشركة في مواجهة المنافسين التقليديين مثل سامسونج وآبل.

سبق أن أشارت التوقعات إلى إطلاق سلسلة هواتف هواوي ميت 90 في سبتمبر ، بشكل منفصل عن هاتف ميت إكس تي 2 ثلاثي الطي. وقد كشف تسريب جديد على موقع ويبو عن المواصفات الرئيسية لهاتف هواوي ميت 90 برو ماكس.

سلسلة هواتف هواوي ميت 90 

مواصفات هاتف Mate 90 Pro Max 

يؤكد التسريب أن هاتف Mate 90 Pro Max سيعمل بمعالج Kirin 9050 Pro المبني على بنية "الطي المنطقي" التي شوّقت لها هواوي سابقًا. فبدلًا من تكديس المزيد من الترانزستورات في مساحة أصغر بالطريقة التقليدية، تقوم هواوي بتكديس الدوائر في بنية ثلاثية الأبعاد، ما يُفضّل فعليًا تقليل الحجم المكاني على تقليل الوقت. بالمقارنة مع معالج Kirin 9030 Pro في سلسلة Mate 80 العام الماضي، تشير التقارير إلى زيادة كثافة الترانزستور بنسبة 53.5%، وانخفاض مساحة الشريحة بنسبة 37.5%، وانخفاض استهلاك الطاقة مع الحفاظ على نفس الأداء بنسبة 41%.

ميزات هاتف Mate 90 Pro Max 

 من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين الأداء والكفاءة. مواصفات هاتف هواوي ميت 90 برو ماكس (المتوقعة) أما بالنسبة للشاشة، فتشير التقارير إلى أن الشركة المصنعة تستخدم لوحة OLED ثنائية الطبقات بحجم 6.9 بوصة ودقة 1.5K. وستحتوي على تقنية LTPO لمعدلات تحديث متكيفة وزوايا دائرية كبيرة على شاشة مسطحة.

 تشير التسريبات إلى أن سعة البطارية ستتراوح بين 6800 و7000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط وتقنية واي فاي 7. 

أما من ناحية البرمجيات، فسيتولى نظام التشغيل الجديد HarmonyOS 7 إدارة الجهاز، والذي يتضمن مساعدًا جديدًا يُدعى Xiaoyi، بالإضافة إلى ميزات إضافية للألعاب وواجهة ألعاب مدمجة في النظام، والتي تؤكد هواوي أنها ستتلقى تحديثات دورية.

 أما بالنسبة للكاميرات، فقد يشتمل الإعداد الخلفي على مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل، وزوج من الكاميرات المقربة المزدوجة بدقة 50 ميجابكسل

 من المتوقع أن يتميز التصميم بوحدة كاميرا مربعة جديدة. ومع ذلك، قد لا يحتوي هاتف Mate الجديد على ماسح بصمة بالموجات فوق الصوتية في هذا الجيل أيضًا، حيث يُقال إنه سيحتوي على ماسح بصمة جانبي مثل سلسلة Mate 80.

شركة هواوي Mate 90 Pro Max هواتف هواوي ميت 90 سلسلة Mate 80 مواصفات هاتف هواوي ميت 90 برو هاتف Mate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوبري قصر النيل

عمرك شفت المنظر قبل كده؟.. لحظة فتح كوبري قصر النيل لعبور المراكب

الدواجن

البانيه يفاجئ الجميع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس ..متى يعود الطلاب للفصول؟

وزير التربية والتعليم

خبر عاجل لطلاب سنة 2 بكالوريا دفعة 2027 ..ماذا أعلنت وزارة التعليم؟

تنسيق الجامعات 2026

92.9% للطب و92.1% للأسنان والهندسة 87.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

مشغولات ذهبية

عيار 21 يتجاوز الـ 6 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس

المطعم

مكانك مش هنا صلي عند الحمامات.. سيدة تروي تفاصيل منع صديقتها من الصلاة داخل مطعم شهير

محمد صلاح

حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

ترشيحاتنا

من تاجر الخضار إلى المخبر.. محطات بارزة في مشوار مطاوع عويس في ذكرى ميلاده

من تاجر الخضار إلى المخبر.. محطات بارزة بمشوار مطاوع عويس في ذكرى ميلاده

وفاة الإعلامية سونيا كمال.. تشييع الجثمان اليوم من مسجد السلام بمدينة نصر

وفاة الإعلامية سونيا كمال.. تشييع الجثمان اليوم من مسجد السلام بمدينة نصر

درة

بفستان كاجوال.. درة تتألق في أحدث إطلالة عبر إنستجرام .. شاهد

بالصور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بنفس إطلالة اليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اليسا
اليسا
اليسا

مع ارتفاع الحرارة.. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

بفستان قصير .. بوسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا

فيديو

2026 عام الأحزان

2026 عام الأحزان؟ نجوم فقدوا أقرب الناس إليهم وصدفة غريبة جمعت بينهم

محمد صلاح

هتافات واحتفالات ورقص.. هوس الأتراك خلال استقبال محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد