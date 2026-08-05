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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف عن قفزة في سعر هاتف iPhone 18 Pro ليبدأ من 1,399 دولاراً

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية حديثة نشرتها تقارير صحفية نقلاً عن مصادر بداخل سلاسل التوريد الخاصة بشركة "آبل" (Apple) الأمريكية، عن إمكانية وصول سعر هاتف "آيفون 18 برو" (iPhone 18 Pro) القادم إلى 1,399 دولاراً أمريكياً لنسخة البداية، مسجلاً زيادة قياسية مقارنة بأسعار الأجيال السابقة.

تفاصيل الزيادة السعرية وأسباب ارتفاع التكلفة 

كما تتجه شركة آبل إلى رفع السعر الافتتاحي لطراز iPhone 18 Pro لتبدأ خيارات الشراء من 1,399 دولاراً أمريكياً، بدلاً من السعر التقليدي الصادر عند 999 أو 1,099 دولاراً المعتمد بداخل الأجيال السابقة.

وأوضحت البيانات الفنية الواردة أن هذا الارتفاع السعري يعود بصفة رئيسية إلى التكاليف الباهظة لتصنيع الشرائح والمعالجات المتقدمة بتقنية 2 نانومتر، بالإضافة إلى الترقية الشاملة بداخل عدسات الكاميرات والذاكرة العشوائية وسعات التخزين المبدئية للنسخة الأساسية.

ترقيات المكونات الداخلية بداخل هاتف iPhone 18 Pro 

وأفادت  التقارير بأن الهاتف سينطلق بذاكرة عشوائية أكبر تدعم تشغيل النماذج اللغوية ونظام الذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence)، مع التخلي الشامل عن سعات التخزين المنخفضة وتبديلها بسعات تبدأ من 256 أو 512 جيجابايت كخيار أساسي بالطرازات الرائدة.

وذكر التقرير أن التحديثات المادية المدمجة بالشاشة والهيكل المصنوع من التيتانيوم المعدل ساهمت في رفع تكلفة المواد الخام (BOM)، مما يجبر الشركة على تعديل سياساتها التسعيرية بالأسواق العالمية.

موعد المؤتمر الرسمي وجدول الطرح بالأسواق 

وأشارت التقارير التقنية إلى أن الإعلان الرسمي عن هاتف iPhone 18 Pro يُنتظر انعقاده ضمن المؤتمر السنوي الكلاسيكي لشركة آبل خلال شهر سبتمبر المقبل، تمهيداً لبدء عمليات التوزيع والبيع المباشر فور انتهاء الفعالية.

ولم تصدر شركة آبل أي بيانات رسمية لتأكيد الأرقام المسربة أو الأسعار المعتمدة بداخل القوائم النهائية حتى الآن، بانتظار الإفصاح الرسمي بداخل المؤتمر الصحفي للمناسبة.

آبل iPhone 18 Pro آيفون 18 برو Apple Apple Intelligence الذكاء الاصطناعي

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